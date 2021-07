Flamengo multa Gabigol e suspende atacante por um jogo; Everton Ribeiro volta contra a Chapecoense

(Foto: Getty Images)





Gabigol está fora da partida contra a Chapecoense. O Flamengo anunciou neste domingo que o jogador foi suspenso por um jogo pelo departamento de futebol e se reapresentará na segunda-feira. O ge apurou que o atacante também será multado.

A punição ao jogador acontece ainda devido ao episódio ocorrido no início de junho. Após Gabigol defender a Seleção nos jogos pelas eliminatórias para a Copa, o clube exigiu a presença do atacante em Curitiba, onde a equipe enfrentaria o Coritiba, pela Copa do Brasil, para avaliá-lo fisicamente.

Gabigol, com diagnóstico da CBF indicando um edema muscular na coxa direita, não cumpriu a determinação da diretoria e permaneceu em São Paulo, apresentando-se em seguida à Seleção para a Copa América.

O atacante esteve em campo neste sábado, na derrota por 1 a 0 contra a Argentina, na final do torneio, e não chegou a ir ao Ninho do Urubu neste domingo.

Everton Ribeiro de volta ao time

Por outro lado, o Flamengo terá o reforço de Everton Ribeiro contra a Chapecoense. O meia, que também estava com a Seleção na Copa América, não atuou contra a Argentina, se apresentou neste domingo, foi avaliado e está à disposição.

Outro desfalque será Rodrigo Caio. O zagueiro relatou dores na perna direita após um trauma no local e não foi relacionado para o jogo.

Entre as novidades estão os atacantes Lázaro e Vitor Gabriel. O primeiro vinha se destacando no sub-20 e treinou nos últimos três dias com o elenco profissional. O segundo está de volta após passagem por empréstimo pelo Braga, de Portugal.

Flamengo e Chapecoense se enfrentam às 18h15 (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

