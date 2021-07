Franca anuncia retorno do pivô Lucas Mariano, MVP da temporada do NBB pelo São Paulo

O Franca Basquete anunciou nesta segunda-feira o retorno do pivô Lucas Mariano, MVP do NBB (Novo Basquete Brasil) na temporada 2020/21. Esta será a segunda passagem do ex-São Paulo pelo clube que o formou, onde ficou entre 2000 e 2015.

Por meio das redes sociais, o Franca oficializou a chegada do atleta de 27 anos, eleito o melhor do nacional em que ajudou a levar o Tricolor Paulista à final. No vídeo, ele demonstrou felicidade em voltar para onde tudo começou, ainda criança, há 21 anos.

– Agora pode anunciar oficialmente: estou voltando para casa. Torcida francana, muito feliz de voltar para minha cidade de formação, e não vejo a hora de entrar no Pedrocão para defender nossa camisa – disse.

Chamado para participar de treinos com o time principal em 2009, com apenas 15 anos, Lucas foi promovido, de fato, aos 17, por Hélio Rubens, pai do atual treinador, Helinho. Em 2015, deixou o clube rumo ao Mogi, e vestiu, posteriormente, as camisas de Lobos-DF, Vasco da Gama, Bauru, Botafogo e, por fim, São Paulo.

Pelo clube do Morumbi, viveu sua melhor temporada, e conquistou o prêmio de melhor do NBB, com média de quase 20 pontos por partida, além de mais de sete rebotes e uma assistência por jogo. No entanto, a equipe foi derrotada pelo Flamengo na decisão e não coroou o grande desempenho de Mariano com taça.

Quatro vezes escolhido para o Jogo das Estrelas do nacional e em busca de seu primeiro título pelo Franca, o pivô é mais um reforço do time, que promete vir forte para a temporada 2021/22, de acordo com Helinho. Além de Mariano, chegaram o pivô Ronald Rudson, o ala-armador Santiago Scala e os alas David Jackson e Jhonatan Luz.

A temporada para o Touro começa no dia 31 de julho, com a busca do inédito tetracampeonato paulista. O NBB deve voltar apenas em outubro.

