Gareth Bale planeja se aposentar após o fim do contrato com o Real Madrid, diz jornal

(Foto: Kenzo Tribouillard/Reuters)





Segundo informação divulgada pelo jornal britânico "Mirror", Gareth Bale planeja se aposentar após o fim da próxima temporada. O jogador, que passou a última temporada emprestado ao Tottenham, da Inglaterra, volta ao Real Madrid e pretende cumprir os últimos 12 meses de seu contrato, para então largar o futebol de clubes.

A exceção, a partir daí, seria apenas para servir o País de Gales, que tenta se classificar para a Copa do Mundo do Catar. O Mundial acontecerá entre novembro e dezembro de 2022. Prestes a completar 32 anos, Bale está de férias após representar a seleção de seu país na Eurocopa 2020, chegando até as oitavas de final.

O País de Gales tem três pontos em dois jogos disputados nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo e ocupa a terceira colocação do Grupo E. Na chave também estão Bélgica, República Tcheca, Belarus e Estônia. O primeiro colocado garante vaga no Mundial, enquanto o segundo vai para a repescagem.

Bale retorna aos trabalhos no clube espanhol no fim deste mês, quando começa a cumprir seu último ano de contrato. Sem ter sido aproveitado por Zinedine Zidane em sua segunda passagem como treinador do Real, o galês agora encontra Carlo Ancelotti no comando merengue.

