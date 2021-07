Giannis é o herói com 50, e o Milwaukee Bucks é campeão da NBA depois de 50 anos

(Foto: Jonathan Daniel/Getty Images)



O Milwaukee Bucks é o time da virada, o time de Giannis e o time campeão da NBA em 2021. Na noite desta terça-feira, a estrela grega, de pais nigerianos, conquistou os Estados Unidos e o mundo com 50 pontos, 14 rebotes e 5 tocos, numa atuação digna das grandes lendas do esporte. Os Bucks bateram um valente Phoenix Suns por 105 a 98, e fecharam a virada por 4 a 2 na série, depois de começar perdendo os dois primeiros duelos.

As 18 mil pessoas dentro e 65 mil fora da Fiserv Arena, em Milwaukee, e mais milhões por todo o planeta reverenciam Giannis Antetokounmpo, MVP indiscutível das finais. O astro anotou praticamente metade dos pontos dos Bucks. Jrue Holiday chegou próximo de um triplo duplo, com 12 pontos, 9 rebotes, 11 assistências e 4 roubos de bola. Khris Middleton fez 17 pontos, 5 rebotes, 5 assistências e 4 roubos. Foram os pilares dos Bucks por toda a temporada, e mais uma vez na final.

A noite histórica incluiu 17 acertos em 19 tentativas da linha de lance livre, uma das maiores dificuldades do ala de 26 anos, nascido nos subúrbios de Atenas, apátrida até os 18, que virou o jogo da vida para alcançar o topo do esporte. Ele já havia sido eleito o jogador que mais evoluiu em 2017, o melhor jogador de defesa da liga em 2020 e duas vezes o MVP da temporada regular, em 2019 e 2020. Faltava o anel de campeão e o MVP das finais. Não falta mais.

Depois de lesionar o joelho numa queda assustadora no jogo 4 da final do Leste, contra o Atlanta Hawks, Giannis retornou à quadra para as finais em mais uma reviravolta surpreendente na estrada. No jogo 2, fez 42 pontos. No jogo 3, foram 41. A média dos seis duelos, 35,1, é uma das maiores de todos os tempos. Apenas Michael Jordan havia feito mais de 40 pontos em três ou mais duelos nesta fase.

- Dou esperança para as pessoas na África, na Europa e no mundo. Pode ser feito. Espero que isso dê esperanças a todos no mundo. Acredite nos seus sonhos. Foi uma longa jornada. Fiz de tudo. Estar aqui e não jogar. Vir do banco. Jogar de armador, de defensor no corner. Essa noite, precisei fazer de tudo. Os Bucks me draftaram, me fizeram sentir em casa aqui. Khris [Middleton], Jrue [Holiday], o técnico Bud. Sempre me colocaram para frente. E eu não posso parar. É o meu jeito. Eu sou assim - definiu Giannis, na entrevista coletiva após o jogo, abraçado aos troféus.

O desempenho coroou uma pós-temporada de enormes desafios para Milwaukee: varrida sobre o Miami Heat na primeira rodada, time que o eliminara nos últimos playoffs; virada após começar 0-2 contra os galácticos do Brooklyn Nets e vencer na prorrogação do sétimo jogo; e o 4 a 2 sobre os Hawks, de Trae Young. Contra os Suns, foram duas derrotas fora de casa, duas vitórias dentro de casa e uma virada de 16 pontos no jogo 5. Na noite desta terça, os Suns chegaram a estar 7 pontos na frente no início do terceiro quarto, mas não foram capazes de parar Giannis na sequência. Ele anotou 20 só neste período.

Do lado do Phoenix, o time começou mal na primeira parcial, mas virou o jogo na segunda, o inverso do que acontecera no jogo 5. No segundo tempo, porém, não resistiu aos ataques constantes do grego à cesta. Devin Booker teve atuação apagada, com apenas 8 acertos de 22 arremessos de quadra e nenhum de 7 do perímetro, para 19 pontos. Chris Paul fez a sua parte, com 26 pontos, mas Deandre Ayton foi atropelado por Giannis e contribuiu pouco no ataque. Segundo melhor time da temporada regular, os Suns foram ao seu limite. A juventude e a liderança de Paul podem trazê-los de volta aos holofotes em um futuro próximo.

Destaques

Bucks

Giannis Antetokounmpo (50 pontos, 14 rebotes, 5 tocos)

Khris Middleton (17 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, 4 roubos)

Jrue Holiday (12 pontos, 9 rebotes, 11 assistências, 4 roubos)

Bobby Portis (16 pontos, 3 rebotes)

Brook Lopez (10 pontos, 8 rebotes)





Suns

Chris Paul (26 pontos, 5 assistências)

Devin Booker (19 pontos, 3 rebotes, 5 assistências)

Jae Crowder (15 pontos, 13 rebotes, 4 roubos, 1 toco)

Deandre Ayton (12 pontos, 6 rebotes, 2 roubos, 2 tocos)

Cameron Payne (10 pontos)





Estatísticas decisivas

Pontos no garrafão

Bucks 50

Suns 44

Pontos de segunda chance

Bucks 14

Suns 5

Rebotes defensivos/ofensivos

Bucks 42/11

Suns 31/6

Arremessos de quadra

Bucks 37/82 (45,1%)

Suns 38/86 (44,2%)

Arremessos de três

Bucks 6/27 (22,2%)

Suns 6/25 (24%)

Lances livres

Bucks 25/29 (86,2%)

Suns 16/19 (84,2%)

Giannis Antetokounmpo 17/19 (89,4%)





O jogo

Primeiro período - Bucks 29 a 16: Num jogo decisivo, a tensão provocou numerosos turnovers no início, com baixo aproveitamento de arremessos. Phoenix anotou apenas 5 pontos nos primeiros 6 minutos. No total, foram 7 cestas em 24 tentativas de quadra, 2 de 9 do perímetro. Milwaukee se organizou primeiro, na metade do período, e abriu vantagem. Foram 10 pontos de Giannis Antetokounmpo. O domínio dos Bucks no garrafão era claro: 22 rebotes a 8 e 14 pontos a 6 na área pintada. Foi o período de menor pontuação dos Suns nestes playoffs.

Segundo período - Suns 31 a 13: No início da segunda parcial, Phoenix conseguiu sequência de 10 pontos sem resposta, com a energia de Payne e Cam Johnson. Na sequência, Chris Paul liderou o time para a virada. Anotou 10 no período, 8 deles com seu arremesso de meia distância de assinatura. Os Suns melhoraram em eficiência nos chutes e nos pontos no garrafão - 14 a 6 na parcial, 20 a 20 no primeiro tempo. Booker andava quieto, com apenas 4 pontos em 2 de 8 de quadra. Do outro lado, Giannis anotou mais 7, total de 17. Mas Middleton e Holiday terminaram com 4 de 19 de quadra somados. Placar favorável aos Suns no intervalo: 47 a 42.

Terceiro período - Bucks 35 a 30: Um atropelo de Giannis, com 20 pontos em 6 de 11 tentativas de quadra. Sozinho, ele tinha 37 pontos no total. Todo o resto do time somado anotou 40. Nos primeiros três quartos, cobrou 13 lances livres e acertou 12. Do outro lado, Devin Booker acordou no jogo e anotou 11 pontos na parcial, mantendo vivo o sonho de Phoenix. Ayton deixou a quadra com quatro faltas restando quatro minutos, mas Frank Kaminsky deu conta do recado. Placar empatado em 77 no início do último quarto.

Quarto período - Bucks 28 a 21: Milwaukee tomou a dianteira do placar no início, mas o jogo permaneceu aberto até os últimos quatro minutos. Então, a vantagem chegou a oito e as boas energias viraram de vez a favor dos Bucks. Giannis anotou mais 13 pontos, e pode abraçar os companheiros antes do fim do tempo no relógio. A festa começou em Milwaukee e não tem hora, nem dia para acabar.

Globo Esporte