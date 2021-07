Ginasta americana testa positivo para Covid-19, diz agência

(Foto: Getty Images)





Uma ginasta da delegação dos Estados Unidos teria testado positivo para coronavírus. A informação é da agência de notícias japonesa "Kyodo News". A agência indica que a ginasta seria uma adolescente - excluindo, então, a possibilidade de ser a principal estrela do time, Simone Biles, de 24 anos.

Não há ainda, porém, maiores detalhes sobre quem seria a atleta ou qual especialidade. O caso teria acontecido na cidade de Inzai, onde a equipe americana faz camping antes das Olimpíadas.

Os Estados Unidos estão em Tóquio com uma equipe de seis nomes na Ginástica Artística Feminina. Liderado por Simone Biles, o time ainda tem Jordan Chiles, Sunisa Lee, Grace McCallum, Jade Careye MyKayla Skinner. Sunisa e Grace têm 18 anos.

Até agora, a organização confirmou três casos de atletas com coronavírus na Vila Olímpica. São dois jogadores da seleção de futebol da África do Sul e Ondrej Perusic, atleta do vôlei de praia da República Tcheca. Um outro atleta não-identificado teria testado positivo na chegada a Tóquio.

