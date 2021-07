Goiás demite técnico Pintado após empate em casa contra Londrina

Mesmo com o clube no G-4 da Série B - pode sair no complemento da rodada - e com apenas duas derrotas em 13 jogos, o técnico Pintado foi demitido pelo Goiás neste domingo. A diretoria tomou a decisão após atuação fraca no empate por 0 a 0 diante do lanterna Londrina, sábado, na Serrinha.

Contratado no fim de abril, Pintado sai com menos de três meses de trabalho. Na Série B, foram 12 jogos (cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas), um aproveitamento de 55%. Antes, porém, o treinador havia estreado com um 0 a 0 diante do rival Atlético-GO, no duelo de volta das quartas de final do Campeonato Goiano - como havia perdido na ida por 3 a 0, o clube esmeraldino foi eliminado na ocasião.

Em contato com o ge, Pintado não quis comentar a saída:

- Prefiro esperar o clube se manifestar - afirmou.

Pintado no Goiás

13 jogos

5 vitórias

6 empates

2 derrotas

53% de aproveitamento

Além do futebol pobre apresentado contra o Londrina, pesaram contra Pintado atuações fracas contra Náutico e Vitória. Além disso, a torcida também vinha pegando no pé do treinador quanto às substituições feitas durante os jogos e à postura defensiva em alguns momentos, sobretudo no segundo tempo das partidas.

Outro fato que estremeceu a relação foi o episódio em que Pintado "mudou" o nome do atacante Índio para Eduardo na escalação do jogo contra o Vitória. Segundo ele, era uma estratégia para tentar confundir o adversário. O presidente Paulo Rogério Pinheiro criticou publicamente a atitude do técnico e se mostrou bastante irritado.

O Goiás volta a campo na terça-feira para enfrentar o Botafogo, às 19h, no Nilton Santos, e será comandado por Glauber Ramos, auxiliar da comissão técnica permanente e que esteve à frente da equipe no Goianão 2021 e na reta final da Série A 2020.

