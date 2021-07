Governo de Minas define medidas sanitárias para liberar eventos com público; FMF fará protocolo para jogos de futebol

Durante reunião entre a Secretaria de Estado de Saúde e Federação Mineira de Futebol (FMF), realizada nessa quinta-feira, foi apresentada a Nota Técnica do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES). Esse documento trata da realização de eventos com presença de grandes públicos em Minas Gerais.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a Nota Técnica estabelece medidas sanitárias para eventos genéricos. Com isso, no caso do futebol, caberá à FMF elaborar um protocolo próprio. Ele apontará as regras específicas para o retorno do publico às partidas.

O COES é o responsável pela coordenação das ações de resposta à pandemia do novo coronavírus em Minas Gerais.

Na semana passada, o Governo de Minas havia autorizado a volta do público aos estádios, em cidades que estejam na Onda Verde, dentro do Programa Minas Consciente. Apenas municípios do Vale do Aço, como Ipatinga, se enquadram atualmente nessa flexibilização.

No entanto, era nesssário o aval da FMF para a liberação final. Representantes da entidade esportiva e integrantes da secretaria de saúde decidiram, então, pela elaboração de um protocolo gradual e seguro para permitir novamente a presença de torcidas em jogos de futebol em Minas, o que foi acertado nessa quinta.

No domingo passado, a Conmebol também anunciou a liberação do público em jogos da Libertadores e da Copa do Sul-Americana a partir das oitavas de final. Porém, a Prefeitura de Belo Horizonte afirmou que, no momento, não iria autorizar a presença de torcedores em jogos do Atlético-MG, pela competição na capital mineira.

O comunicado da Conmebol foi feito após a decisão da Copa América no Maracanã, entre Argentina e Brasil, com a presença de convidados. Segundo a Confederação Sul-Americana de Futebol, para que os torcedores estejam nos estádios, as cidades-sede das partidas terão que fazer a liberação de acordo com os protocolos sanitários.

Desde março de 2020, os jogos de futebol em Minas não contam com a presença de torcedores, reflexo da pandemia da Covid-19.

Globo Esporte