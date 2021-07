GP da Hungria: Hamilton encerra jejum e leva terceira pole do ano

(Foto: Getty Images)





Desde maio, Lewis Hamilton enfrentava um jejum de seis etapas da Fórmula 1 em 2021 sem largar da pole position. Porém, o heptacampeão encerrou a má fase neste sábado ao garantir a pole do GP da Hungria com dobradinha da Mercedes. Em sua 101ª pole da carreira, Hamilton anotou 1m15s419 para superar Max Verstappen por 0s5 e largará ao lado do companheiro de equipe Valtteri Bottas neste doingo. O holandês, que vinha de quatro poles consecutivas desde a França, partirá do terceiro lugar, na segunda fila.

Com Verstappen na frente nos primeiros dois segmentos da classificação, a decisão ficou para os segundos finais da sessão, com o tráfego na pista surgindo para dificultar - e atrapalhando Sergio Pérez, que não conseguiu melhorar o próprio tempo e, em quarto lugar, completa a segunda fila no grid de largada ao lado do companheiro da RBR. Pierre Gasly, da AlphaTauri, completa as cinco primeiras posições.

Lando Norris, da McLaren, aparece em sexto lugar, mas Daniel Ricciardo, seu companheiro de equipe, não passou do Q2 e largará apenas em 11º. Charles Leclerc vem atrás do britânico colocando o único carro da Ferrari nas dez primeiras colocações, já que Carlos Sainz bateu na classificação e parte apenas do 15º lugar. A dupla da Alpine Esteban Ocon e Fernando Alonso, e Sebastian Vettel, da Aston Martin, completam o top 10.

A largada do GP da Hungria será às 10h deste domingo, 1º de agosto (horário de Brasília). O ge acompanha a etapa em tempo real.

Os três primeiros

HAMILTON: "Foi um trabalho de equipe incrível neste fim de semana. É definitivamente ótimo ter uma vantagem para nossa equipe - a primeira vez em muito tempo".

BOTTAS: "Amanhã será emocionante, a RBR está com pneus macios e nós com os médios, então tudo está aberto, e vai ser uma boa batalha. Estou ansioso por isso"

VERSTAPPEN: "Acho que durante todo o fim de semana estivemos um pouco atrás, e isso ficou evidente na classificação. Ainda estaremos no terceiro lugar e veremos o que podemos fazer"

Mick Schumacher bateu no terceiro treino livre e foi ausência na sessão, tendo que trocar a caixa de câmbio da Haas. A disputa se concentrou mais uma vez entre a dupla da Mercedes e Max Verstappen; Valtteri Bottas anotou 1m16s610 em sua primeira tentativa mas perdeu a liderança provisória para o companheiro Lewis Hamilton, com 1m16s424. Porém, perto da metade do segmento inicial, Verstappen respondeu os rivais e registrou o melhor tempo do fim de semana até então, de 1m16s214, a 0s2 de Hamilton.

Carlos Sainz, da Ferrari, garantiu a quarta colocação a 0s4 do líder e ainda precisou deixar a pista e desacelerar em uma de suas voltas para evitar colidir com Pierre Gasly. Companheiro de Verstappen na RBR, Sergio Pérez não passou do 11º lugar, levando 1s do colega. Na bandeirada, Daniel Ricciardo carimbou a ida ao Q2 em 14º, superado no fim por Kimi Raikkonen, 13º. Lance Stroll garantiu um posto entre os dez primeiros com o sexto melhor tempo e pela primeira vez, George Russell, da Williams, não passou do Q1; o britânico ficou em 17º, a 0s097 de Nicholas Latifi.

ELIMINADOS

16º YUKI TSUNODA (ALPHATAURI)

17º GEORGE RUSSELL (WILLIAMS)

18º NICHOLAS LATIFI (WILLIAMS)

19º NIKITA MAZEPIN (HAAS)

20º MICK SCHUMACHER (HAAS)





Os pneus médios mostraram o desempenho da Mercedes; Bottas, o primeiro a marcar o melhor tempo, foi logo superado por Hamilton, que anotou 1m16s553. Verstappen registrou 1m16s769 em sua melhor volta, porém, garantiu apenas a segunda colocação com desvantagem de 0s2 para o rival. Sebastian Vettel voltou a apresentar uma boa performance com os compostos macios e surgiu em terceiro lugar até Fernando Alonso, que fez o melhor tempo no segundo setor, jogá-lo pra quarto.

Charles Leclerc foi quem chegou mais perto de Hamilton, aparecendo em segundo e a 0s1 do britânico no momento em que Sainz roda na saída da curva 14 e acerta a barreira de proteção, acionando a bandeira vermelha. No retorno, com todos - exceto Bottas - calçando pneus macios, o monegasco melhorou seu tempo e ficou a 0s021 de Hamilton, enquanto Gasly apareceu na ponta momentaneamente antes de Verstappen anotar 1m15s650 e terminar o Q2 em primeiro. No fim, Lando Norris sobe de sétimo para nono, enquanto Ricciardo ficou para trás.

ELIMINADOS

11º DANIEL RICCIARDO (MCLAREN)

12º LANCE STROLL (ASTON MARTIN)

13º KIMI RAIKKONEN (ALFA ROMEO)

14º ANTONIO GIOVINAZZI (ALFA ROMEO)

15º CARLOS SAINZ (FERRARI)





De volta aos pneus macios, Verstapen, Bottas e Hamilton abriram suas voltas rápidas ao mesmo tempo; o holandês registrou 1m15s984 pela liderança, mas foi prontamente superado por Bottas em 0s2 até Hamilton colocar 0s5 sobre ele para garantir a pole provisória. Antes do retorno aos boxes, Pérez aparecia em quarto lugar a 1s do líder.

Nos últimos segundos do segneto final, o tráfego prejudicou os pilotos, sobretudo o mexicano da RBR, que não conseguiu abrir volta. Juntos novamente, Hamilton e Verstappen não conseguiram melhorar seus tempos, valendo as voltas das primeiras tentativas e a 101ª pole da carreira de Hamilton.

Globo Esporte