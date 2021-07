GP da Inglaterra: Verstappen vence corrida classificatória e leva pole

(Foto: Lars Baron/Getty Images)





O formato mudou, mas certas coisas continuam iguais. Dando sequência à boa fase na Fórmula 1 em 2021, Max Verstappen venceu a inaugural corrida classificatória do GP da Inglaterra, neste sábado, e largará da pole position da prova do domingo. Esta é a quinta vez que o piloto da RBR vai partir da ponta no atual campeonato e a quarta consecutiva, desde o GP da França. Lewis Hamilton, com 1s7 de desvantagem para o rival na disputa, chegou na segunda colocação e larga ao lado do holandês neste domingo. Valtteri Bottas ficou com o terceiro lugar.

Com a conquista, Verstappen ganha três pontos extras. Hamilton recebe dois, e Bottas, um ponto. A disputa não teve pódio, celebração reservada para a corrida do domingo, mas o holandês da RBR recebeu uma coroa de flores, em alusão à tradição dos primeiros anos da categoria, e desfilou diante do público em um caminhão aberto com a dupla da Mercedes.

A disputa, uma corrida curta de 30 minutos, substituiu o tradicional formato de classificação para a prova do domingo. Nesta configuração, o fim de semana conta com dois treinos livres, uma classificação de três segmentos na sexta para definir as posições da prova classificatória do sábado e a corrida principal, no domingo.

Mais rápido na classificação de três segmentos que definiu as posições iniciais da prova classificatória na sexta-feira, Hamilton perdeu a liderança para Verstappen ainda na largada e não conseguiu alcançar o rival na 17 voltas seguintes. Atrás dele, Bottas e Charles Leclerc, da Ferrari, mantiveram suas posições, em terceiro e quarto, respectivamente.

Lando Norris, que largou de sexto, completa as cinco primeiras posições seguido do colega de equipe na McLaren, Daniel Ricciardo. Oitavo na classificação da sexta, George Russell mais uma vez partirá entre os dez primeiros no domingo, classificado em nono atrás de Fernando Alonso e Sebastian Vettel, e à frente de Esteban Ocon.

Com a pole, Verstappen aumentou sua vantagem na liderança do campeonato sobre Hamilton de 32 para 33 pontos, somando 185 ao todo. Bottas permanece em quinto, com 93. No Mundial de Equipes, a RBR continua líder com 44 pontos a mais que a Mercedes, anotando 289 pontos.

A largada da corrida principal do GP da Inglaterra será neste domingo, 18, às 11h (horário de Brasília). O ge acompanhará a disputa em tempo real.

Os três primeiros

VERSTAPPEN: "Tive uma largada muito boa, e foi uma grande luta com Lewis desde o início. Você podia ver que estávamos dando duro, pois havia muita bolha em nossos pneus. Acho que amanhã será uma corrida muito emocionante e estamos ansiosos por isso".

HAMILTON: "Em primeiro lugar, deixe-me agradecer aos fãs, a energia deles é incrível. Eu dei tudo de mim hoje, só sinto não ter vencido por eles. Amanhã lutaremos novamente, mas eles (RBR) são muito fortes".

BOTTAS: "Tentamos fazer algo diferente na largada, mas não valeu a pena. O dia de hoje nos mostrou que amanhã não será fácil para nenhum dos pilotos - tudo pode acontecer e isso é empolgante".

A largada

Max Verstappen, partindo do segundo lugar, disparou na frente de Lewis Hamilton e conseguiu repelir as tentativas de recuperação do rival nas curvas seguintes, enquanto Valtteri Bottas e Charles Leclerc se mantiveram, respectivamente, em terceiro e quarto lugares.

Fernando Alonso, que ficou fora do Q3 nesta sexta-feira e largou em 11º, ganhou seis posições e surgiu em quinto enquanto Carlos Sainz, de Leclerc na Ferrari, colidiu com George Russell e despencou de nono para 18º. Já o britânico, em busca dos primeiros pontos da Williams, foi de oitavo para décimo. Nikita Mazepin tocou na roda de Mick Schumacher, colega da Haas, e rodou, caindo para 20º.

Momentos-chave

1. Piloto da Alpine, Alonso foi o piloto que mais ganhou posições na largada, um total de seis. O espanhol manteve o posto até ser ultrapassado por Lando Norris e posteriormente por Daniel Ricciardo na volta 9, caindo para o sétimo lugar.

2. Sergio Pérez protagonizou o primeiro susto da inaugural corrida classificatória. O piloto da RBR, que largou em quinto e vinha em sétimo, perdeu o controle da direção e rodou, saindo da pista. Ele conseguiu voltar para a disputa sem danos, mas caiu para o fundo do grid em 19º.

3. Verstappen se manteve na liderança em toda as 17 voltas da corrida sem nenhum incômodo, chegando a colocar 2s5 sobre Hamilton - que pediu por mais potência no carro da Mercedes.

4. Sebastian Vettel, que largou em décimo, ganhou quatro posições ao longo da prova e superou Alonso, que tentou passar o rival na última volta, sem sucesso.

5. Carlos Sainz, que tocou no carro de Russell no início da largada e caiu para 18º, conseguiu se recuperar na corrida classificatória e, na 15ª volta, ultrapasou Pierre Gasly para ganhar a 11ª colocação, de onde partirá na disputa deste domingo. O incidente entre a dupla foi notado pela direção da prova e será investigado.

