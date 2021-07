Negócio fechado! Grêmio se acerta com Felipão e prepara anúncio do treinador

(Foto: Lucas Uebel/Divulgação)





O Grêmio acertou a contratação de Felipão para ser o novo técnico do time. As últimas arestas foram aparadas e o consenso sobre a decisão foi encaminhado. O treinador volta ao clube após seis anos.

O ge apurou que houve uma reunião ainda na última terça-feira entre Felipão e diretoria do Grêmio, que contou com debate sobre o elenco e outros assuntos. A intenção é de um contrato até o final de 2022.

Felipão deve estrear no Gre-Nal de sábado e o anúncio pode ocorrer após o jogo contra o Palmeiras na noite desta quarta-feira. O primeiro treino seria já na sexta-feira, no CT Luiz Carvalho.

A volta de Felipão enfrentava alguma resistência no vestiário e de alguns membros do Conselho de Administração, que preferiam o retorno de Renato três meses após a saída do treinador.

Mas a direção decidiu bancar o treinador, que tem identificação com o clube e reconhecida capacidade de liderança para comandar o clube em um momento de turbulência, na lanterna do Brasileirão.

Felipão tinha viagem marcada para Portugal nos próximos dias. Mas o treinador já cancelou a viagem e está retornando de São Paulo para Porto Alegre para assinar contrato.

O interino Thiago Gomes comandará o Grêmio contra o Palmeiras nesta quarta-feira, às 19h, no Allianz, pelo Brasileirão. Inicialmente, ele seguiria pelo menos até o Gre-Nal de sábado, mas a direção optou pela troca de comando antes do clássico.

Em contato com a reportagem do ge, a direção do Grêmio não se manifestou sobre o assunto e apenas afirmou que Thiago Gomes é o técnico interino e o foco está no jogo contra o Palmeiras.

Quarta passagem de Felipão

Luiz Felipe Scolari, de 72 anos, substitui Tiago Nunes e irá para sua quarta passagem como treinador do Tricolor. A última ocorreu entre 2014 a 2015.

A primeira passagem de Felipão pelo clube foi em 1987, quando foi campeão gaúcho. Retornou ao Tricolor em 1993, depois de ter conquistado a Copa do Brasil com o Criciúma em cima do próprio Grêmio.

O técnico teve um início complicado na segunda vez no time gremista, mas sua permanência foi bancada pelo presidente na época, Fábio Koff. O resultado da insistência deu certo: Felipão venceu a Copa do Brasil de 1994, a Libertadores de 1995 e o Brasileirão de 1996.

A última vez no comando do Tricolor foi em 2014, até maio de 2015. Nessa última passagem, foram 51 jogos, com 26 vitórias, 12 empates e 13 derrotas (aproveitamento de 58,8%).

O último trabalho do treinador foi no Cruzeiro. Anunciado em outubro de 2020, com contrato até 2022, Scolari deixou o clube em janeiro deste ano. O treinador salvou a Raposa de um rebaixamento à Série C, mas não conseguiu o acesso.

