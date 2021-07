Já bebeu água hoje? Entenda a importância de manter o corpo hidratado durante o inverno

Com a chegada do inverno, muitas pessoas passam a ingerir menos líquido podendo desencadear um quadro perigoso de desidratação, que pode causar dores de cabeça, cansaço e tonturas. É nesse período que a atenção deve estar voltada para idosos e crianças, já que a vontade de matar a sede está mais ligada ao calor e eles frequentemente relatam não sentir necessidade de consumir líquidos para hidratar o corpo.

A ingestão de líquidos se torna ainda mais indispensável devido à incapacidade de armazenamento hídrico do corpo humano. É por isso que a recomendação de ingestão de pelo menos dois litros de água é comum nos consultórios médicos e de nutrição para adultos. Além da água, outras bebidas e alimentos podem favorecer a hidratação do corpo como isotônicos naturais, chás, frutas e legumes com grande concentração de líquidos como a melancia, o abacaxi e a abobrinha.

O uso de isotônicos naturais pode também ser uma alternativa para manter os níveis de hidratação, mas é preciso ficar atento ao rótulo e na presença de ingredientes que podem ser nocivos para a saúde, como os aditivos artificiais, açúcares e nutrientes isolados provenientes de origem sintética. Esse produto, quando consumido com frequência, pode agravar doenças como diabetes, hipertensão e disfunções reais. Por isso, é importante escolher as versões naturais, como é o caso do isotônico Jungle que tem uma composição fácil de ser reconhecida, como a água de coco orgânica, a tapioca e o suco de frutas.

Outra dica para aqueles que têm dificuldade em manter a hidratação em dia durante os dias mais frios é ter uma garrafa de fácil acesso, sempre próxima.