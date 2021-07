Já em Tóquio, Matheus Gonche faz últimos ajustes para a estreia olímpica

O nadador Matheus Gonche já está em Tóquio e faz sua reta final de preparação para a edição deste ano dos Jogos Olímpicos. Aos 22 anos, o atleta natural da cidade de Resende, no Rio de Janeiro, faz sua estreia olímpica no dia 29 de julho nas eliminatórias da prova dos 100 metros borboleta.

Matheus e uma parte da equipe de natação chegaram no dia 18 em Tóquio. Há mais de uma semana na Vila Olímpica, o nadador fez o reconhecimento da piscina e já se adaptou ao fuso horário, ele também participou da Abertura dos Jogos, de dentro da Vila Olímpica.

"Chegamos aqui no domingo (18) e a primeira impressão foi a de muita segurança. Tudo muito rígido, fizemos testes quando chegamos e temos que fazer coleta de saliva todos os dias. Tudo visando o bem-estar de todos que estão envolvidos. Se todos fizerem sua parte, não teremos problemas e contaminações. Os japoneses nos receberam muito bem".

Os treinos são programados pelo treinador (um ou dois treinos ao dia), além dos atletas fazerem alguns exercícios de academia e fisioterapia.

"Estamos na fase final de preparação, ou seja, o período de polimento, conhecido na natação como a hora em que fazemos um descanso para competição. Espero fazer uma boa prova no dia 29. Estou preparado e agora é descansar para poder fazer uma boa prova. Consegui treinar bem e estou me sentindo muito bem para a estreia olímpica", disse Matheus.

O nadador, que é treinado pelo experiente técnico Fernando Vanzella, nada os 100m borboleta e o revezamento 4x100m medley masculino, se for o melhor brasileiro da prova individual.

"Peço para todos torcerem muito! E que mande muita energia, não só para mim, mas para todos atletas brasileiros. Iremos suar bastante para conseguir uma medalha e chegar no melhor resultado possível para orgulhar nosso país", finalizou o atleta.

Principais resultados

Surpresa na Seletiva Olímpica Brasileira, o nadador venceu os 100m borboleta com o melhor tempo da sua vida: 51s94, dois centésimos abaixo do índice olímpico.

Ele representa a equipe do SESI-SP e vai pela primeira vez na carreira aos Jogos. Especialista no nado borboleta desde as categorias de base, ele foi nove vezes campeão brasileiro nos 200m borboleta e oito vezes dos 100 m borboleta, além de diversos títulos brasileiros e estaduais nestas e em outras provas.

Após um período no SESI Resende representando o Fluminense, inclusive na seletiva olímpica para os Jogos do Rio-2016, mudou de clube para encarar o novo ciclo olímpico e foi para o SESI-SP. No período participou do Campeonato Mundial Júnior de Indianápolis-2017 terminando em 10º lugar no 200m borboleta.

Em abril de 2017, participou de seu primeiro Campeonato Sul-Americano Juvenil pela CBDA e saiu de lá com cinco medalhas de ouro, sendo três vitórias individuais nas provas de borboleta e duas com revezamentos. Gonche esteve nos Jogos Sul Americanos de Cochabamba, na Bolívia, em 2018 ganhando uma medalha de bronze nos 100m borboleta. Em 2019, visando sua preparação olímpica, nadou duas etapas da Copa do Mundo de Natação em Kazan e em Doha, onde foi finalista nos 100m e 200m borboleta.