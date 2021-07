Japão vira e vence Austrália no softbol, no primeiro evento de Tóquio 2020

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





As Olimpíadas realmente estão de volta! No primeiro evento olímpico da competição, o Japão derrotou a Austrália por 8 a 1, de virada, na primeira rodada do softbol, em Fukushima.

As australianas até começaram na frente, com Michelle Cox, mas logo Nito Minori tratou de empatar o jogo. Na terceira entrada, as japonesas tomaram conta da partida e fizeram 3 a 1.

Na quarta entrada, com outro home run, anotado por Fujita Yamato, Yamazaki Saki aproveitou e chegou na base. Ainda deu tempo de Yamada Eri fazer o sexto ponto em rebatida feita por Harada.

Na quinta entrada, mais domínio do Japão. Yamamoto Yu fez o sétimo ponto, quanto Naito, que estava na primeira base, conseguiu chegar em casa e fechar o placar com a regra de misericórdia, quando o Japão abriu sete pontos sobre a Austrália após cinco rodadas.

O softbol consiste em regras parecidas com o beisebol, mas em um campo menor, com uma bola maior e outras dimensões menores. Por ser um esporte mais leve, o programa olímpico determinou que o esporte será disputado apenas por mulheres. Para os homens será disputado o beisebol, que começa no dia 28 de julho.

O Japão volta a campo na quinta-feira (22), contra o México, às 0h, e às 3h a Austrália enfrenta a Itália.