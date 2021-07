Julian Nagelsmann é apresentado como o novo técnico do Bayern: "Será um trabalho emocionante"

(Foto: Twitter / Bayern Munique)





Sangue novo no comando do Bayern de Munique. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira, Julian Nagelsmann foi apresentado oficialmente como o treinador da equipe bávara. Com apenas 33 anos, Nagelsmann assume o posto que era de Hansi Flick, que teve ótimo desempenho, mas pediu para deixar o clube por conta de um possível acerto para comandar a seleção alemã após a disputa da Eurocopa.

Ao lado de Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic, ídolos e hoje diretores do clube, o jovem técnico destacou o desafio que é estar à frente do gigantesco time europeu e não vê a hora de efetivamente colocar em prática tudo o que deseja realizar.

Destacando a juventude, o dinamismo e, principalmente, o talento tão rapidamente demonstrado pelo novo treinador, Kahn e Salihamidzic não pouparam elogios a Nagelsmann e visualizam ainda mais canecos na já vasta coleção do clube alemão.

- Julian tem qualidade para levar time e jogadores ao mais elevado nível e desenvolvê-los ainda mais. E, de preferência, isso deve, é claro, ir de mãos dadas com títulos. Estamos absolutamente convencidos de que podemos fazer isso com Julian - aposta Oliver Kahn, lendário goleiro e atual dirigente do poderoso Bayern.

Derrubado por seguidas lesões, Nagelsmann encerrou sua curtíssima trajetória como zagueiro aos 21 anos e apontou suas baterias para a carreira de treinador. Começou nas divisões de base do Hoffenheim, sendo promovido para a categoria principal em 2016. Três anos depois seguiu para o RB Leipzig, levando a equipe ao 3º lugar na Bundesliga 2018/19, igual colocação na edição seguinte e ao vice na última temporada, todos os campeonatos vencidos pelo Bayern. Na Liga dos Campeões de 2019/20, o Leipzig chegou à inédita semifinal, caindo para o Paris Saint-Germain. O PSG de Neymar foi batido na decisão justamente pelos Bávaros, a nova casa de Julian Nagelsmann.

Globo Esporte