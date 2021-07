Kim Kardashian lança linha coleção de roupas para atletas dos EUA em Tóquio

Por Redação Blog do Esporte





A socialite Kim Kardashian, junto a sua marca de roupa Skims, lançou esta semana uma linha de roupas para vestir o time feminino dos Estados Unidos. As atletas convocadas para as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio receberão alguns modelos de uma coleção temática.

Kim tem usado sua influência nas redes sociais e no segmento de moda para estar juntos as atletas nas competições olímpicas. No instagram da celebridade é possível conferir alguns modelos produzidos e também quais atletas já receberam o kit. A coleção se destaca pelo shapewear e roupas íntimas para a delegação feminina.

“Desde os 10 anos, ouvi todos os detalhes sobre as Olimpíadas do meu padrasto”, legendou, referindo-se à Caitlyn Jenner, que foi casada com Kris Jenner, mãe de Kim. “Quando recebi a ligação convidando a Skims para fazer parte do @TeamUSA, cada momento que passei admirando a força e a energia dos atletas olímpicos do lado de fora me voltou à memória.”

O padrasto de Kim, que hoje é uma mulher trans, se destacou nas Olimpíadas na década de 1970. Em Montreal 1976, o então atleta Bruce Jenner ganhou a medalha de ouro por vencer a competição de decatlo, que atualmente está no programa olímpico de Tóquio.