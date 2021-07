L'Étape Brasil by Tour de France apresenta jerseys oficiais para sétima edição

O L'Étape Brasil by Tour de France divulgou nesta sexta-feira (2) os uniformes oficiais dos ciclistas para a prova deste ano em Campos do Jordão (SP). A jersey foi desenhada pela organização e produzida

pela ASW – Aero Sport Wear e será entregue junto ao kit de participação. A empresa está desde a edição 2017 com o Tour de France no Brasil.

A tradicional etapa paulista chega à sua sétima edição e será de 24 a 26 de setembro. As inscrições para a prova seguem abertas no site oficial do L'Étape Brasil.

Nesta temporada, a organização destacou a brasilidade de cada etapa. Para a competição em Campos do Jordão, o key visual foi pensado com um material onde é explorado as formas geométricas e enfatiza as cores mais claras da paleta do L’Étape Brasil.

Um tom mais amarelado para a categoria Oficial, avermelhada para Desafiados e alaranjado para Fidèle, que são ciclistas que participaram de todas as etapas.

''Foi muito emocionante, e uma honra ter sido convidada para experimentar, usar, e fotografar para o lançamento. Foi um dia incrível, estar entre amigos e fotografar no palco do L'Étape, e interiormente eu já visualizava o mar de atletas no dia da prova com esse uniforme lindo!”, ressaltou Claudia Lencioni, uma das atletas amadoras desafiadas.

As inscrições para o L'Étape Brasil seguem abertas pelo site: https://letapebrasil.com.br/. A prova terá o percurso principal de 107 quilômetros e a versão menor de 66 quilômetros

"Ser uma competição que traz o espírito do Tour de France ao nosso país traz muita responsabilidade na organização e execução. Uma delas é o uniforme utilizado pelos participantes. Pensamos em um material confortável para as disputas e um layout dinâmico e versátil, sem deixar de lado o toque brasileiro deste evento", ressaltou o organizador do L’Étape Brasil, Bruno Prada.

Já os uniformes do L'Étape Rio serão apresentados na próxima sexta-feira (9). A prova está marcada para 21 de novembro, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro (RJ).