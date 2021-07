Manchester United divulga novo uniforme para a temporada

(Foto: Divulgação / Manchester United)





O Manchester United revelou nesta quinta-feira o seu novo modelo do uniforme principal para a temporada 2021/22. O conjunto tem inspiração nas peças usadas nos anos de 1960, década em que o clube inglês contava com os talentos de George Best, Sir Bobby Charlton e Denis Law.

A estreia do novo uniforme será no primeiro jogo da pré-temporada, no próximo domingo, contra o Derby County, no Estádio Pride Park.

— Essa nova camisa de mandante celebra aqueles que vieram antes de nós e nos guiaram para alguns de nossos maiores momentos. É a hora da nova geração deixar a sua marca — explicou o Manchester United, em nota oficial sobre o uniforme.

O clube venceu o Campeonato Inglês em 1966/67 e depois ganhou a Copa dos Campeões da Europa (antigo modelo da Champions League) na temporada seguinte.

O Manchester United também anunciou nesta quinta-feira o acordo de patrocínio de £235 milhões (mais de R$ 1,6 bilhão) com a companhia de tecnologia alemã TeamViewer, válido pelos próximos cinco anos.

A camisa traz a mensagem "jovem, coragem e sucesso" na parte do pescoço, por dentro. Há também detalhes na cor dourada e um pequeno desenho de um demônio nas costas.

Vários jogadores do atual elenco posaram para fotos com o novo uniforme, como o zagueiro Harry Maguire, os meio-campistas Paul Pogba e Bruno Fernandes, além do atacante Marcus Rashford.

Globo Esporte