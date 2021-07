Marcos Braz, VP do Flamengo, questiona prefeito do Rio por jogos com público no Maracanã

(Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)





O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, usou as redes sociais para questionar o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, sobre a abertura de público para jogos no Maracanã.

Após Paes anunciar a retomada da vacinação contra Covid-19 na cidade, Braz, que também é vereador do Rio de Janeiro, interpelou o prefeito:

- Que legal! Agora podemos jogar no Maracanã com público?

O Flamengo já enviou dois protocolos à Secretaria Municipal de Saúde para tentar a liberação de público no Maracanã. No último, sugeria a utilizaçao de 30% da capacidade do estádio - cerca de 23 mil pessoas.

Ainda sem sinalização positiva da Prefeitura, o Flamengo mandou o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Defensa y Justicia, em Brasília. Na ocasião, houve público de 5.518 pagantes.

Para o duelo com o Olimpia, em agosto, a diretoria estuda novamente mandar o jogo fora do Rio de Janeiro, caso não haja liberação da Prefeitura. Pelo menos quatro cidades já procuraram o Flamengo manifestando interesse em receber partidas da equipe.

