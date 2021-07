Max critica celebração de Hamilton e RBR acusa "direção suja" em batida

(Foto: Getty Images)





Depois de uma batida forte que sucedeu o toque causado por Lewis Hamilton no GP da Inglaterra neste domingo, Max Verstappen está bem. Levado para o hospital com dores no ombro para mais avaliações, o holandês utilizou as redes para tranquilizar o público, mas também aproveitou para alfinetar o rival, que venceu a prova apesar de receber uma punição de 10s pelo lance. O holandês considerou desrespeitosa a comemoração do britânico pelo triunfo, dado seu estado de saúde.

- Em primeiro lugar: estou feliz por estar bem. Foi um grande impacto de 51G, mas me sinto melhor. Obviamente, muito desapontado por ter sido eliminado assim. A punição dada não nos ajuda de forma alguma e não faz justiça ao movimento perigoso de Lewis na pista. Assistir às comemorações depois da corrida ainda no hospital foi um comportamento desrespeitoso e antidesportivo, mas seguimos em frente - escreveu Verstappen.

O lance entre a dupla se deu na segunda volta; depois de uma disputa nas primeiras curvas após a largada, Hamilton tentou passar o rival por dentro, mas o holandês da RBR segurou e acabou tocado na roda traseira direita pelo rival, passando direto pela área de escape e acertando a barreira de proteção.

O piloto da Mercedes foi ultrapassado por Charles Leclerc, que liderou boa parte da corrida, e punido pela direção de prova com 10s em sua primeira visita aos boxes. O britânico caiu para quinto lugar, mas aproveitou o pit stop lento de Carlos Sainz, ultrapassou Lando Norris e Valtteri Bottas e, por fim, superou o monegasco da Ferrari para conquistar sua quarta vitória no campeonato e a 99ª da carreira.

O resultado também não agradou nem um pouco ao chefe da RBR, Christian Horner, que ainda durante a corrida, cobrou de Michael Masi (diretor de provas da Federação Internacional do Automobilismo, a FIA) uma punição ao rival da Mercedes:

- Todo piloto que dirigiu neste circuito sabe que você não enfia uma roda por dentro na Copse. A curva era 100% de Max. Toda a culpa devia recair sobre Hamilton, Graças a Deus ele (Verstappen) saiu ileso. Então, espero que você lide com isso da maneira adequada.

Consultor da equipe austríaca, Helmut Marko chegou a pedir que o heptacampeão fosse suspenso pelo incidente, que Horner classificou como uma demonstração de "pilotagem suja".

- Lewis prendeu uma roda na parte de dentro de uma das curvas mais rápidas deste campeonato Ele pilota aqui há anos e sabe que não se faz isso lá. Graças a Deus não tivemos nenhum piloto gravemente ferido ou pior. Foi uma jogada desesperada. Ele não conseguiu passar na primeira parte da volta e enfiou uma roda por dentro. Isso é direção suja - disparou o chefe da RBR.

Com a vitória na décima etapa de um total de 23 na temporada, Hamilton permanece na vice-liderança do campeonato, mas reduziu a desvantagem sobre Max Verstappen de 33 para oito pontos. A Mercedes se beneficiou do terceiro lugar de Bottas e agora está a apenas quatro pontos da RBR no Mundial de Equipes.

Globo Esporte