Melo e Kubot vencem por W.O. e estão nas quartas de final em Wimbledon

O mineiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot avançaram nesta segunda-feira (5) para as quartas de final de Wimbledon por W.O. Um dos adversários da parceria das oitavas de final, o britânico Lloyd Glasspool, sentiu muita dor no aquecimento e, com uma lesão na coxa, teve de se retirar do torneio, ao lado do finlandês Harri Heliovaara. Melo e Kubot - cabeças de chave 8 do Grand Slam - aguardam agora os vencedores do jogo entre os croatas Nikola Mektic e Mate Pavic - cabeças 1 - diante do bósnio Tomislav Brkic e do sérvio Nikola Cacic, também programado para esta segunda em Londres, na Inglaterra.

"Acabamos ganhando por W.O, com essa contusão, e passamos para as quartas de final. Tínhamos um jogo bom, voltou a ser melhor de cinco sets. Então, agora, estamos esperando a definição dos adversários e do dia da partida, que deve ser amanhã (terça). E vamos aproveitar esse tempo para treinar e ficar pronto para esse próximo jogo", explicou Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro e BMG, com apoio da Volvo, Head, Voss, Foxton, Asics, Bolsa Atleta e Confederação Brasileira de Tênis.

Campeões de 2017, Melo e Kubot estão juntos pelo quarto ano no Grand Slam, em que Marcelo participa pela 14ª vez. Em função das chuvas nos primeiros dias em Wimbledon, as partidas de duplas das duas rodadas iniciais foram em melhor de três sets. A partir das oitavas de final, passam a ser em melhor de cinco.

No ranking mundial individual de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Melo está em 19º lugar, com 5.040 pontos. Kubot é o 17º, com 5.130.