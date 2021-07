Morte de ultramaratonista alerta para os cuidados da saúde durante a atividade física

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





Quando falamos de atividade física, sempre pensamos em um esporte com muita força, onde dedicamos um tempo do nosso dia para manter a saúde, o corpo e a mente em movimento

Por outro lado, o exagero da atividade pode ser um problema que devemos estar sempre alerta. Para entender melhor sobre o assunto, o Blog do Esporte conversou com educador físico e personal trainer Matheus Equilíbrio para explicar mais sobre as atividades físicas.

Caso do ultramaratonista

No último dia 6 de julho, o Bom Dia Cidade, da EPTV Ribeirão, noticiou que o ultramaratonista Arílson Silva, conhecido como Ariman, morreu no domingo (5) após um infarto fulminante enquanto treinava para uma competição.

Arílson tinha 50 anos, morava em Brodowski, SP, e estava na modalidade de ultramaratona há seis anos, depois de superar décadas de vício em crack. Sua história foi tema de uma reportagem da emissora em 2016, que abordou o drama de usuários de drogas, o tráfico e as histórias das pessoas que conseguiram dar a volta por cima.

Arílson Silva (Foto: Cedoc Eptv)





Atividades físicas

Para o Blog do Esporte, o personal Matheus Equilíbrio falou um pouco sobre os exercícios físicos e todos os cuidados. Confira nossa entrevista:

Blog do Esporte: Qual é o máximo de exercícios que devemos fazer por semana?

Matheus Equilíbrio: Na verdade, quando falamos em exercício físico, temos que considerar a variedades de exercício que temos: exercícios de força, aeróbios e de alongamentos. Devemos também separar os normais dos atletas de alto rendimento e ou nível profissional. O exagero sempre acontece não somente pelo excesso, mas pela falta de programa individualizado, na maioria das vezes, sem respeitar a individualidade biológica.

Blog: O que devemos levar em conta na hora de começar uma atividade física?

Matheus: Sempre o recomendado é fazer um checkup. Se tratando de um sedentário, é importante um exame de sangue e um exame cardiológico. Posteriormente, junto ao profissional de educação física, ele irá realizar uma avaliação física e com os resultados dos exames anteriores montar o programa adequado para seu cliente.

Blog: Devemos sempre consultar um profissional antes de uma atividade física?

Matheus: Sempre, além dos médicos, não deixar de procurar um profissional de educação física para a organização do seu programa de treinamento, que requer um o controle da duração, modalidade, intensidade, volume e a progressão do seu programa.

Blog: No mesmo sentido da questão anterior, o personal trainer se torna importante para otimizar a atividade física de acordo com as suas necessidades?

Matheus: Atualmente, temos o personal trainer no mercado para atender várias necessidades. Por exemplo, o personal trainer que atende somente para emagrecimento, hipertrofia, atletas e ou patologias. Muito importante ser um profissional formado com CREF (Conselho Regional de Educação Física) e com experiência na sua necessidade.

Blog: Quando a atividade física se torna algo exagerado?

Matheus: Lembrando que para falarmos de exageros temos que individualizar o exercício e o esporte. Por exemplo, o volume semanal de treino do atleta amador de maratona é diferente do volume de um profissional. Precisamos avaliar caso a caso o exercício físico, não pode ser generalista, pois se trata de uma ferramenta de transformação na saúde e na performance, tendo que levar em conta cada etapa e condições atuais do indivíduo.





Blog: Quais os riscos desse exagero?

Matheus: Os riscos do exercício sem prescrição adequada e sem controle podem levar desde a pequenas lesões ortopédicas, como até lesões graves ortopédicas e cardíacas.

Blog: Na sua opinião, qual é a rotina ideal de exercícios para alguém que quer manter a saúde?

Matheus: Para manter a saúde, o Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACSM) preconiza que 90 minutos semanais de exercício físico bem aplicado é suficiente para manter a saúde e sair do sedentarismo .Eu prefiro individualizar e prescrever o volume adequado para aquele indivíduo.

Blog: Qualquer pessoa pode se tornar um atleta profissional?

Matheus: Sim! Desde que tenha condições de saúde para tal proeza. Lembrando o que é importante. Hoje temos várias modalidades de alto rendimento onde envolve inclusive o para atletismo. Estando dentro dos padrões de saúde para tal modalidade, depois só depende de treinamento.

Blog: No caso do ultramaratonista Arílson Silva, que sofreu um infarto e morreu em Brodowski, o que pode ter levado a causa do infarto?

Matheus: Seria muito imprudente da minha parte e de qualquer profissional querer fazer essa avaliação, já que existe uma autópsia para isso e o resultado sempre é generalista. Foi Infarto IAM (Infarto agudo do Miocárdio).E infarto hoje em dia é uma das doenças que mais mata no Brasil e no mundo.

Começando pelo sal que consumimos. Se for analisar quantos morrem por excesso de exercício e excesso de sal, creio que o segundo ganha com grande margem a frente. Então devemos nos preocupar mais com o que comemos. Devemos nos exercitar sim, porém com acompanhamento profissional não haverá problema.

O Arilson, em especial, soube quando organizei um evento onde ele foi recordista brasileiro de 72h em pista de 400mt.Todos os exames estavam em dia e com autorização médica para tal façanha. Ele veio a falecer após correr apenas 5km pelo que soube. Forte ou fraco o ritmo, como culpar o exercício pela tal fatalidade? O jornal divulgou o cronograma semanal de treino que ele fez e na última semana tinha feito média de 130 km, lembrando que maratonistas de alto rendimento chega até 160 km e ele era ultramaratonista. Quantos morreram de IAM este ano se exercitando e ou sedentários? Os números mostram que o número de sedentários é muito superior.

Esporte é exercício e saúde, precisamos sim nós exercitar, porém sempre buscar orientação profissional e saber como está sua saúde regularmente, fazendo exames regulares, alimente se bem e durma bem. Atleta profissional é outra história lembrando bem.