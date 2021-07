Mourinho prepara "barca" na Roma com oito nomes; entre eles Pedro, ex-Barcelona, e filho de Kluivert

Apresentado oficialmente na Roma na última quinta-feira, José Mourinho já chacoalha o ambiente do clube. De acordo com a emissora "Sky Sports" e outras publicações, o técnico português prepara uma "barca" com oito jogadores.

Entre esses atletas que serão negociados, emprestados ou dispensados, estão nomes famosos como o atacante espanhol Pedro Rodríguez, ex-Barcelona, o volante Nzonzi, campeão do mundo com a França em 2018, o goleiro sueco Olsen, que disputou a última Eurocopa, e o atacante holandês Justin Kluivert, filho de Patrick Kluivert.

Dos quatro, apenas Kluivert, que é agenciado por Mino Raiola (mesmo empresário de Pogba, Ibrahimovic e Haaland) e atuou a última temporada emprestado ao Leipzig (confira um golaço dele na Alemanha no vídeo mais abaixo), tem mais um ano de contrato. Os demais, possuem vínculos até 2023.

Segundo o jornal "Gazzetta Dello Sport", Mourinho pode reforçar dois reforços nos próximos dias. O compatriota Rui Patrício, goleiro de Portugal na última Eurocopa e atualmente n Wolverhampton, e o volante suíço Granit Xhaka, do Arsenal. Perguntado sobre essas duas contratações na coletiva de apresentação, o "Special One" despistou.

- Não falei com ninguém. Acredite ou não, mas é a verdade. Falei com o Tiago (Pinto, diretor de futebol da Roma), falei com o proprietário, falei com muita gente no clube, mas em relação aos jogadores, não falei nada com eles.

Globo Esporte