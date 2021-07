No ciclismo de estrada, holandesa cruza chegada achando que era ouro, mas fica com a prata

(Foto: Tim de Waele/Getty Images)





Uma cena curiosa aconteceu na madrugada deste domingo (no Brasil), fim de tarde em Tóquio: a holandesa Annemiek van Vleuten cruzou a linha de chegada da prova de ciclismo de estrada feminino achando que era medalha de ouro, mas acabou ficando com a prata.

Com 3:54:00 cravados, Van Vleuten terminou a prova com os braços para o ar, festejando o que ela pensava ser a conquista do ouro. Só depois é que ela foi avisada de que o lugar mais alto do pódio havia ficado com a austríaca Anna Kiesenhofer, que fechou com 3:52:45. A italiana Elisa Longo Borghini, com 3:54:14, foi bronze.

"Achei que eu era a primeira. Eu estava errada, não conseguimos", disse ela após a prova.

A holandesa apontou falhas na comunicação por telefone durante o percurso e se disse tão surpresa que sequer conhecia a austríaca que ganhou a medalha de ouro.

- Eu não sabia que ela estava inscrita. Eu tanto não sabia que eu sequer a conhecia. O quanto é errado você não conhecer alguém? De toda forma, o final foi muito confuso. Pensamos que estávamos na frente, que estávamos a caminho da vitória - disse ela.

- Normalmente nós temos sinais aqui para comunicação. Mas o a linha de telefone estava aparentemente ruim. Uma prova tão importante e nós não temos comunicação - lamentou ela.

Nas Olimpíadas Rio 2016, Van Vleuten protagonizou uma queda incrível que a tirou da briga pelo pódio. Desta vez, ela diz ter se sentido "estúpida" ao cruzar a chegada achando que havia vencido.

- Eu pensei que havia vencido, me senti realmente estúpida inicialmente. Depois as outras ciclistas também ficaram se perguntando...

Globo Esporte