Nascido em Curitiba, Giuliano diz realizar sonho no Corinthians: "Sou corintiano desde pequeno"

(Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)





Giuliano nasceu em Curitiba, foi campeão por Internacional e Grêmio e hoje, aos 31 anos, diz viver um momento especial por jogar no clube em de quem sempre foi torcedor:

– É a realização de um sonho. Nunca disse publicamente, apenas as pessoas próximas sabem, mas sou corintiano desde pequeno. Quando recebi o convite, não tive dúvidas de que este era o momento de realizar meu sonho em poder vestir essa camisa, representar essa grande torcida. Estou muito feliz e motivado. Espero que nós juntos sejamos felizes – disse o jogador em vídeo divulgado pelo clube.

Segunda dados da Pesquisa LANCE!-Ibope divulgada em 2020, o Corinthians lidera o ranking de torcidas no Paraná, com 17,8% da preferência, o que representa mais de 1,8 milhão de torcedores.

A expectativa da diretoria do Corinthians é regularizar Giuliano e Renato Augusto no dia 2 de agosto, deixando a dupla apta para estrear contra o Santos, dia 8 de agosto, na Vila Belmiro. A confirmação dependerá da situação física dos reforços.

– A estreia dos sonhos é vencer, ver o Corinthians vencer. Nem me coloco de uma maneira individual. Se um vencer, todo mundo ganha. Se um jogar bem, o time ganha. Coloco o coletivo na frente e espero que a minha estreia seja com vitória. Não sei ainda quando acontecerá, estou me preparando para isso, mas espero que o Corinthians vença.

Após a vitória contra o Cuiabá, o técnico Sylvinho foi perguntado sobre a forma como pretende escalar os reforços, mas preferiu não dar detalhes prévios. Giuliano, porém, revelou onde acha que vai jogar:

– Sou versátil. Do meio de campo para frente, posso atuar em qualquer função. Posso ser um segundo volante, um terceiro homem de meio-campo, um típico camisa 10 com bastante chegada na área. Posso jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Já joguei até mesmo de falso 9. Acredito que aqui no Corinthians, devido ao sistema tático, vou jogar nesse sistema com três no meio, sendo esse terceiro homem no meio – explicou.

O jogador ainda não foi apresentado à imprensa.

