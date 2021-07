Volante Douglas Augusto se machuca em treino e é cortado da seleção olímpica

(Foto: Mauro Galvão / CBF)





O volante Douglas Augusto foi cortado da seleção brasileira masculina de futebol que vai disputar as Olimpíadas de Tóquio. A decisão foi comunicada na manhã deste domingo pela CBF, que informou que o substituto dele será anunciado nos próximos dias.

O jogador, que atua no PAOK, da Grécia, sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda durante o treinamento do último sábado e não conseguirá se recuperar a tempo de disputar o torneio no Japão.

Este é o segundo corte que o técnico André Jardine é forçado a fazer. Antes, ele já havia perdido o zagueiro Gabriel Magalhães, também por lesão - ele foi substituído por Ricardo Graça, do Vasco.

Douglas Augusto não estava na lista inicial de convocados para as Olimpíadas. Ele entrou no lugar de Gerson, que não obteve liberação do Olympique de Marselha.

A delegação brasileira viaja na tarde deste domingo para Sérvia, onde realizará a segunda etapa da preparação para os Jogos do Japão.

A Seleção estreia nas Olimpíadas no dia 22, contra a Alemanha, em Yokohama.

Globo Esporte