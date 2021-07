Crespo diz que São Paulo poderia ter vencido o Flamengo e lamenta goleada: "Não retrata o jogo"

Hernán Crespo afirmou que a goleada de 5 a 1 sofrida pelo São Paulo diante do Flamengo não representa o que foi a partida deste domingo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

– O resultado é maior e não retrata o que foi o jogo. Tem que parabenizar o Flamengo e o Renato. O placar foi muito maior do que foi o jogo. Acredito que melhoramos em alguns aspectos e tivemos a chance de ganhar ou empatar. Aconteceram situações no jogo, como o Bruno Henrique surpreendendo – afirmou Crespo.

A goleada foi sofrida logo depois de uma classificação com autoridade diante do Racing, na Libertadores. Crespo disse que não irá priorizar uma ou outra competição. Na quarta, a equipe enfrenta o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

– Queremos respeitar todas as competições. Sabemos que temos um elenco que pode fazer isso. Infelizmente, não temos conseguido os resultados e sabemos das dificuldades. Já expliquei em outras coletivas que estamos com uma equipe em construção e é difícil repetir os 11 por diversos motivos. Mas vamos continuar a lutar – explicou o treinador.

Devido ao acúmulo de jogos, Crespo começou o confronto deste domingo com Benítez e Rigoni no banco. Os dois estão entre os principais nomes do elenco, mas voltaram recentemente de lesões.

Para o jogo de quarta, o técnico não revelou se eles serão titulares ou qual a situação física deles.

– Vamos saber como recuperar todos. Estamos jogando a cada três dias. Temos uma fila de jogos importantes e sabemos das dificuldades que temos. Talvez algum jogador vai poder se recuperar antes. Não é fácil, mas saberemos transitar e atravessar essa situação com muito trabalho – disse.

Luan, Eder, Luciano e William estão no departamento médico e são dúvida para enfrentar o Vasco.

