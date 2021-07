São Paulo anuncia site de apostas como novo patrocinador máster

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira seu novo patrocinador máster. O espaço mais nobre da camisa será usado pelo sportsbet.io, um site de apostas esportivas. O acordo é válido por três anos e meio, até o fim de 2024.

A marca já será usada neste sábado, no jogo contra o Bahia, às 19h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Não foram divulgados os valores do acordo, mas segundo o presidente do clube, Julio Casares, é bastante acima das cifras anteriores.

– Nossa decisão nessa gestão era limpar a camisa do São Paulo para agregar valor à marca. Foi difícil, mas foi um posicionamento que hoje nos traz uma marca muito grande. Não vamos nunca falar de valor, mas representa um crescimento de 400% no patrocínio máster com relação a 2020. São valores líquidos, com garantia mínima e sem intermediários – disse o dirigente.

Para os dois jogos contra o Racing, pelas oitavas de final da Libertadores, o São Paulo já tinha um acordo anterior (e pontual) com a Amazon para o patrocínio máster. Nestas duas partidas, o novo patrocinador do Tricolor ocupará outros espaços na camisa.

Além de estampar o uniforme, a empresa vai aparecer em destaque nas costas da camisa, acima do número dos atletas. A parceria também envolve criação de conteúdos e plataformas digitais, ativações em um camarote do Morumbi e geração de oportunidades nos mercados da plataforma do site em eventos relacionados ao São Paulo. A marca também estará na omoplata e nas costas do uniforme do time feminino e da equipe de basquete.

O clube espera, na semana que vem, anunciar patrocínios para as mangas, fechando o ciclo de busca de marcas para o uniforme.

