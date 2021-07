Olimpíadas: comitê diz que 21 pessoas tiveram contato com infectados da África do Sul

O Comitê Organizador das Olimpíadas de Tóquio anunciou nesta segunda-feira que 21 pessoas tiveram contato próximo com dois atletas da equipe de futebol da África do Sul que testaram positivo para a Covid-19 enquanto estavam na Vila Olímpica. Segundo o site Yahoo!, todos pertencem à mesma delegação.

Thabiso Monyane e Kamohelo Mahlatsi tiveram diagnóstico positivo assim que entraram na instalação, enquanto um analista de vídeo do time sul-africano, Mario Masha, foi retido ainda no aeroporto. Todos eles estão em isolamento.

O porta-voz do Comitê Organizador de Tóquio 2020, Masa Takaya, informou que, até agora, são 62 casos de Covid-19 detectados em pessoas ligadas aos Jogos Olímpicos. São 33 de residentes no Japão e outros 29 de pessoas que vieram de fora do país. Na Vila, são os três casos dos sul-africanos. Takaya divulgou esses números na entrevista coletiva diária com um representante da organização. Ele ainda explicou os protocolos para os 21 isolados na Vila.

- Sobre a participação da equipe da África do Sul o que posso dizer é que temos protocolos rigorosos, medidas adicionais vão ser implementadas. Atletas têm que ficar sem seus quartos sozinhos, refeições são levadas ao quarto para evitar outros contatos. Como disse, foram identificados os casos de contatos diretos, essas pessoas têm que usar meio de transporte exclusivos até locais de competição e treinos. Os atletas que tiveram contato direto fazem testes diários. PCRs foram feitos ontem (domingo) e todos deram negativos, mas vão repetir os PCRs diariamente. Gostaria de acrescentar também que, antes dos treinos e das competições, seis horas antes, um novo teste PCR deverá ser realizado pelos atletas. Se o resultado for negativo, os atletas poderão participar da competição. Essas são as regras rigorosas que aplicamos. Graças a essas medidas, poderemos saber quem poderá participar das competições.

O porta-voz não quis detalhar quantos atletas estão no grupo dos 21 isolados. Limitou-se a dizer que "a maioria é de atletas".

- Até ontem, eles não treinaram depois que pedimos que ficassem em seus quartos. Porém, mais próximo das competições, como eu já disse, vão passar por medidas adotadas para que possam participar de sessões de treinamentos e das competições. Essas condições devem ser cumpridas para que atletas possam participar de treinos e da competição. É algo que estamos coordenado com a equipe da África do sul. Uma que se cumpram todas as condições, poderão participar de treinos e da competição. No posso afirmar quando poderão participar dos treinos. Reitero que, quando todas as condições foram cumpridas, eles serão liberados - afirmou Takaya, sem citar prazos.

A África do Sul enfrentará o Japão pela primeira rodada do futebol masculina na quinta-feira.

Neste domingo, um terceiro atleta também testou positivo no exame feito no desembarque em Tóquio. Assim como nos outros casos, porém, não houve uma confirmação da identidade dele.

O sul-coreano Ryu Seung-Min se tornou o 1º membro do Comitê Olímpico Internacional (COI) a testar positivo para Covid-19 em Tóquio. Ex-atleta de tênis de mesa e atualmente membro do Comitê de Atletas do COI, Ryu foi testado ainda no aeroporto de Narita, onde recebeu o resultado.

O mesatenista, que ganhou a medalha de ouro de simples nas Olimpíadas de Atenas 2004 e uma prata e um bronze por equipes em Londres 2012 e Pequim 2008, respectivamente, confirmou a contaminação pelo novo coronavírus nas redes sociais, nas quais afirmou que já tomou as duas doses da vacina, completando o esquema vacinal contra a Covid-19, e testou negativo duas vezes antes de embarcar da Coreia do Sul para o Japão.

Globo Esporte