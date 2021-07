Olimpíadas de Tóquio podem ter 40% das sessões sem público

(Foto: Carl Court/Getty Images)





Os Jogos Olímpicos de Tóquio podem ter 40% dos seus eventos sem a presença de público. A informação foi divulgada neste domingo pelos jornais japoneses Japan Times e The Mainichi. A medida seria adotada uma vez que a capital japonesa segue em estado de emergência por conta da alta de casos de Covid-19.

Inicialmente, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos decidiu que as arenas poderiam receber 50% da sua capacidade sem ultrapassar o limite de 10 mil torcedores. Tal limite pode cair para apenas 5 mil nas próximas semanas em uma determinação que estaria próxima de ser aprovada.

- Será melhor não ter espectadores desde o início do que não ter espectadores depois que o estado de emergência for declarado durante os Jogos - disse um dirigente ouvido pelo The Mainichi.

O atual estado de emergência em Tóquio vai até o próximo domingo, 11 de julho. Para definir a regra de realizar eventos com 50% da capacidade das arenas, o Comitê Organizador vinha apostando que o estado de emergência não fosse renovado na próxima semana, o que é tido como improvável nesse momento.

Globo Esporte