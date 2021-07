Olimpíadas: treinador de ciclistas que fez declarações racistas é enviado de volta à Alemanha

(Foto: Tim de Waele/AP)





O diretor esportivo da equipe de ciclismo da Alemanha, Patrick Moster, foi obrigado a voltar para casa por ter feito declarações feitas consideradas racistas na quarta-feira (28). Durante a prova de contrarrelógio de quarta-feira, Moster gritou palavras de incentivos para seu atleta Nikias Arndt, que estava prestes a alcançar os dois ciclistas que haviam largado antes dele, Amanuel Ghebreigzabhier, da Eritreia, e Azzedine Lagab, da Argélia.

A cena foi transmitida ao vivo pela televisão e online em vários sites, e o áudio de Moster foi ouvido.

Após a corrida, Patrick Moster se desculpou:

- Sinto muito, o mínimo que posso fazer é me desculpar... isso não deveria ter acontecido -, disse ele.

- Estamos convencidos de que suas desculpas públicas por suas declarações racistas de ontem são sinceras, mas com esse deslize, Moster violou os valores do Olimpismo - disse o presidente do Comitê Olímpico Alemão (DOSB), Alfons Hörman.

Nikias Arndt, o ciclista alemão, terminou na 19ª posição. Ele condenou imediatamente as declarações do seu treinador: "Estou chocado e quero dizer claramente que nada tenho a ver com essas declarações, as palavras usadas são inaceitáveis", afirmou.

Globo Esporte