Olimpíadas: Zanetti, Caio e Diogo confirmam vagas nas finais das ginástica

O Brasil confirmou três vagas nas finais masculinas da ginástica artísticas das Olimpíadas de Tóquio. Ao fim das classificatórias deste sábado, Arthur Zanetti terminou na quinta posição das argolas e vai brigar por uma inédita terceira medalha olímpica no aparelho. Caio Souza avançou a duas decisões: a do salto e a do individual geral. Diogo Soares faturou a última vaga na final do individual geral. Por equipes, o Brasil ficou na nona posição, apenas 0,229 pontos atrás da Ucrânia, última classificada para a final

O páreo pelo título de ginasta mais completo dos Jogos vai ser na quarta-feira, às 7h15 (de Brasília). Tanto a decisão das argolas como a do salto estão programadas para o dia 2 de agosto, a partir das 5h.

Zanetti busca perfeição por inédita terceira medalha nas argolas

Com 14,900 pontos, Arthur Zanetti apostou na boa execução para ir à final na quinta posição e mira a perfeição nos movimentos para alcançar os líderes: o grego Eleftherios Petrounias (15,333) e o chinês Liu Yang (15,300). O francês Samir Ait Said (15,066) e o turco Ibrahim Colak (14,933), atual campeão mundial, também ficaram à frente do brasileiro.

- Consegui acompanhar as séries deles. Fizeram uma excelente prova. Cometi uns erros dentro das classificatórias. Agora é trabalhar. Tem mais uns dez dias até a final, então dá tempo de trabalhar, buscar esses detalhas para chegar à maior perfeição possível. Dá para chegar. Já estou sabendo quais são os elementos que tive maior desconto. Se ajeitar esses dois elementos e cravar a saída, a gente chega em 15,300. É detalhes de competição. A gente tem tempo para ajeitar e ir à final para o tudo ou nada - disse Zanetti.

Caio Souza em duas finais

Campeão pan-americano, Caio Souza conquistou duas finais em suas primeiras Olimpíadas. Depois de ser finalista do individual geral nos três últimos Mundiais, ele mais uma vez se classificou para a decisão dos ginastas mais completos. Somando 84,298 pontos, Caio foi o 18º colocado, mas entra na disputa com a 14ª marca por haver um limite de dois ginastas por país na final.

As maiores chances dele, porém, são no salto. Caio foi o sétimo colocado com média de 14,700 pontos em seus dois saltos. A diferença para o primeiro colocado, o sul-coreano Shin Jeahwan, foi de apenas 0,166 pontos.

Diogo Soares belisca vaga na final

Medalhista dos Jogos da Juventude de 2018 e caçula da equipe brasileira com 19 anos, Diogo Soares beliscou a 24ª e última vaga na final do individual geral. Somando 81,332 pontos, ele foi o 36º colocado, mas foi beneficiado pelo limite de dois ginastas por país na decisão.

Pelo caminho

Atual campeão mundial da barra fixa, Arthur Nory acabou fora da final do aparelho. O ginasta de 27 anos comemorou sua prova apesar de ter cometido pequenas falhas de execução, mas depois se decepcionou com a nota 14,133 pontos. Acabou na 12ª posição e fora da final. Nory ficou muito abatido e teve de ser consolado pelo seu técnico, Cristiano Albino. Francisco Barretto, finalista da barra fixa na Rio 2016, também parou nas classificatórias.

Por equipes, o Brasil, que tinha sido o sexto colocado na Rio 2016, acabou na nona posição, batendo na trave por uma vaga na final por 0,229 pontos. Ainda assim o Brasil sobe uma colocação na comparação com o ranking do último Mundial, em Stuttgart, 2019. O anfitrião Japão foi o líder da classificatória, seguido de perto de China e da equipe do Comitê Olímpico Russo. Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, Suíça e Ucrânia completaram os classificados para a final.

