Corinthians anuncia a contratação de Renato Augusto

O Corinthians anunciou na manhã desta quinta-feira a contratação de Renato Augusto, de 33 anos. Depois de cinco temporadas e meia no Beijing Guoan, da China, o meio-campista conseguiu a rescisão na terça e se tornou o segundo reforço do Timão para a temporada.

O contrato é válido por dois anos e meio, com término no fim de 2023.

Em uma série de postagens, incluindo um vídeo com um código que formava as iniciais RA, o clube atiçou a torcida nas redes sociais até a confirmação: Renato Augusto está de volta. O retorno teve direito a uma sirene disparada no Parque São Jorge, sede do Timão.

Campeão brasileiro em 2015, sendo eleito o melhor jogador da competição, o meia retorna ao Corinthians para um contrato de duas temporadas e meia, com término no fim de 2023. Ele já tinha um acerto com a diretoria, mas ainda aguardava detalhes de sua saída do clube chinês.

Renato escolheu o Corinthians. Embora tenha tido proposta do Flamengo e possibilidades de seguir no exterior, o jogador tinha o desejo de retornar ao CT Joaquim Grava. Em três temporadas pelo clube, entre 2015 e 2015, ele disputou 127 jogos, fez 15 gols e ganhou três títulos.

O meia deixou o Beijing após não conseguir retornar para a China durante a pandemia e ficar seis meses sem receber salários. Seu agente, então, conseguiu fazer um acordo para antecipar a saída.

Assim como Giuliano, contratado na última sexta, Renato Augusto só poderá estrear em 1º de agosto, na abertura da janela para contratações do exterior. Outro nome buscado pelo Corinthians é o do atacante Roger Guedes.

Renato Augusto não atua desde dezembro, mas vinha mantendo a forma no Centro de Futebol Zico, no Rio de Janeiro. Ele deve ser apresentado à imprensa nos próximos dias.

Globo Esporte