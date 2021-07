Palmeiras diz que conseguiu na Fifa a liberação para inscrever Dudu e Pedrão

(Foto: Cesar Greco / Ag. Palmeiras)





O Palmeiras informou nesta sexta-feira em suas redes sociais que conseguiu com a Fifa a liberação para inscrever imediatamente o atacante Dudu e o zagueiro Pedrão.

Com o aval da entidade, o Palmeiras agora precisa apenas registrar os nomes dos dois jogadores no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para tê-los em condições legais.

Ambos, porém, ainda passarão por um processo de recondicionamento físico para que fiquem à disposição do técnico Abel Ferreira no Brasileirão e no mata-mata da Libertadores.

Inicialmente, Dudu e Pedrão só poderiam ser registrados novamente após a reabertura da janela de transferências, dia 1º de agosto. O Verdão alegou que a pandemia impactou o calendário e por isso precisava utilizar os atletas o mais rápido possível. A entidade deu razão ao departamento jurídico do clube.

Isto significa que o Palmeiras terá tempo para inscrevê-los nas oitavas de final da Copa Libertadores. O Verdão jogará contra a Universidad Católica, do Chile, nos dias 14 e 21 de julho.

Dudu retornou ao Palmeiras na última quinta-feira após um ano de empréstimo ao Al Duhail, do Catar. O clube catari não exerceu a opção de compra dos direitos, e o jogador ficou livre para voltar ao Verdão.

Pedrão também estava no exterior. O zagueiro disputou a última temporada pelo Nacional, de Portugal, e regressou ao Palmeiras para se juntar ao elenco. Ele tem apenas duas partidas como profissional pelo clube.

