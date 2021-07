Ponto de Opinião: Falta coletividade e talento para a seleção brasileira, focada em 2022

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





A decisão da Copa América entre Brasil e Argentina mostrou muitos problemas a serem resolvidos na seleção brasileira. Entre pontos positivos e negativos, a situação não é das melhores para 2022. Vamos enumerar alguns pontos:

Dependência de Neymar

Quando imaginávamos que a seleção não dependeria de Neymar, a decisão da Copa mostrou claramente que retrocedemos. O atacante fez um bom jogo, mas só com ele como referência a seleção não vinga. Da mesma maneira que a Argentina tem Messi como o goleador, a seleção brasileira vive um martírio de depender de um jogador que nem sempre está no seu melhor momento.

Isso ficou nítido na decisão, pois muitos atletas ficaram apagados e não demonstraram o bom futebol que tem. Depender de um atleta é a pior coisa em um time.

Posicionamento

Muitos jogadores estiveram em posições que não jogam como de costume. Firmino, Gabigol e Richarlison costumam ser a referência dentro da área em seus clubes, mas jogaram improvisados no ataque. Não dá para improvisar alguém que não busca o jogo e espera o passe para finalizar. Tivemos três centroavantes na partida que não conseguiram jogar. O resultado foi o péssimo ataque contra os Hermanos.

Meio Campo

Nesse sentido de muitos atacantes, o meio campo ficou defasado. Não havia um jogador para ligar defesa e ataque. O resultado foi a ligação direta, que não resultou em nada.

Tite

O treinador Tite é uma incógnita na seleção, pois é notório que ele tem seus “pupilos”. Por outro lado, jogadores que estão mais em alta não foram para a seleção da Copa América, como é o caso de Pedro, do Flamengo. Faltou pensar melhor nesta seleção, principalmente em que estava em baixa.

Goleiros

No sentido de goleiros, creio que Alisson, Éderson e Weverton estão em alta. Foram bem em seus jogos, mas precisam de um setor de zaga mais seguro.

Altos e Baixos

Na minha avaliação, estes são os jogadores da seleção em alta e em baixa na equipe.





Em alta

Ederson

Marquinhos

Firmino

Lucas Paquetá

Neymar

Alisson

Weverton

Éder Militão

Alex Sandro

Everton Ribeiro

Léo Ortiz

Fabinho





Em baixa

Thiago Silva

Danilo

Renan Lodi

Emerson

Fred

Gabriel Barbosa

Gabriel Jesus

Vinicius Junior

Richarlison

Douglas Luiz

Casemiro









Quem poderia ser convocado?

Em uma visão mais ampla do futebol, quais poderiam ser os convocados para os próximos jogos? Veremos um parâmetro.

Pedro, do Flamengo

Pedro tem sido muito forte em seus jogos, tem ajudado o Flamengo e pode ser uma presença interessante no ataque. Segue em alta depois da atuação da seleção na final e terá sua chance em Tóquio.

Gerson, do Olympique

Muitos têm falado de Gerson, que fez uma ótima temporada no Flamengo. Agora na Europa, pode mostrar de vez seu potencial.

Diego Carlos, do Sevilla

O jogador tem feito um bom trabalho no Sevilla e tem poucas atuações em baixa. Se torna peça importante na zaga.

Guilherme Arana, do Atlético Mineiro

O jogador vai para Tóquio, o que pode ser ótimo para mostrar seu potencial. Tem feito ótimas partidas no Galo.

Bruno Guimarães, do Lyon

Ao lado de Paquetá, tem se destacado no Lyon, mas falta oportunidade na seleção. Tem futebol para isso.

Claudinho e Ytalo, do Red Bull Bragantino

Duas peças importantes do Massa Bruta poderiam estar na seleção. Não é a toa que o clube paulista disputa as primeiras posições do Brasileiro.

Antony, do Ajax

Antony vem se tornando um ídolo no Ajax. Seria uma peça ótima para velocidade no atacante.





E você, quem você acha que pode ser convocado? Diga nos comentários!