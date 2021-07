Presidente do Palmeiras já decidiu: não vai renovar com Felipe Melo

(Foto: Cesar Greco / Ag. Palmeiras)





Felipe Melo cobrou uma posição de Maurício Galiotte sobre a definição de seu futuro, mas para o presidente do Palmeiras o assunto já está resolvido há dias: não renovará o contrato do volante, que se encerra em dezembro.

A notícia da decisão do Verdão foi publicada inicialmente pelo Uol. A única possibilidade neste momento que pode fazer o camisa 30 permanecer é se o substituto de Galiotte oferecer um novo contrato após as eleições presidenciais que acontecem no fim do ano – o atual mandatário não irá concorrer.

Após a vitória do Verdão por 2 a 0 contra o Grêmio, nessa quarta-feira, Felipe Melo afirmou que aguardava uma resposta do dirigente. Segundo o atleta, Galiotte havia pedido 15 dias para definir a situação, mas ficou sem responder por dois meses.

Houve, porém, uma conversa recente entre o jogador e o diretor de futebol Anderson Barros, em que Felipe foi informado da decisão de não renovar. Enquanto isso, outros jogadores assinaram novos contratos – entre eles Willian, que também tinha vínculo até o fim do ano.

A atual diretoria entendeu que o ciclo dos dois se encerrou e era necessário fazer o aviso tanto a ele quanto ao goleiro Jailson, que vive situação semelhante, até por respeito pelos serviços que ambos prestaram e para que possam projetar a temporada que vem.

Apesar do aviso, os dois ainda seguem nos planos para o restante do Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Felipe Melo, inclusive, é um dos capitães de Abel Ferreira, enquanto Jailson voltou a ser reserva imediato de Weverton.

Maurício Galiotte encerra seu segundo e último mandato em dezembro. Um mês antes, em novembro, os associados do clube vão escolher o novo presidente do Palmeiras, que terá mandato até o fim de 2024. A conselheira e patrocinadora Leila Pereira é a favorita a concorrer pela situação, enquanto Savério Orlandi é um dos possíveis nomes da oposição.

Felipe Melo foi contratado pelo Palmeiras em 2017. Com a camisa do Verdão, o volante soma 205 jogos, 12 gols marcados e quatro títulos conquistados: Brasileirão-2018, Paulistão-2020, Libertadores-2020 e Copa do Brasil-2020.

