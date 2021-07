Prisões (e caos) em Londres e festa em cidades italianas marcam o pós final da Eurocopa 2020

Quarenta e nove pessoas foram presas e 19 policiais ficaram feridos em Londres no domingo após a final da Eurocopa entre Itália e Inglaterra, em Wembley. A seleção italiana ganhou o título nos pênaltis após empate no tempo normal por 1 a 1.

Os detidos foram enquadrados em uma "variedade de crimes", como agressões, desacato e destruição do patrimônio público de acordo com as agências de notícias.

"Frustrantemente, 19 de nossos policiais ficaram feridos enquanto enfrentavam multidões incontroláveis. Isso é totalmente inaceitável", diz um comunicado da Polícia Metropolitana, que também agradeceu "às dezenas de milhares de fãs que tiveram bom humor e se comportaram de forma responsável".

Enquanto isso, na Itália, a população foi para as ruas e praças em grande número no domingo, celebrando um sucesso amplamente visto como uma recuperação do fracasso doloroso de não se classificar para a última Copa do Mundo.

A alegria explodiu em cidades de norte a sul do país após a última defesa do goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, de Bukayo Saka. Os fãs encheram a praça central Milan Duomo, que no meio das celebrações teve 13 pessoas feridas, e os carros buzinaram em Nápoles. Na Sicília, um homem de 22 anos morreu durante um acidente de carro que, segundo as agências de notícias, ocorreu em meio as comemorações.

Os torcedores também se reuniram para comemorar também em Jesi, cidade natal do técnico Mancini, no centro da Itália.

O técnico foi um dos mais ovacionados no meio da festa, recebendo até uma mensagem do presidente Sergio Mattarella.

- Grande gratidão a Roberto Mancini e aos nossos jogadores que representaram bem a Itália e trouxeram honra ao esporte - disse, em comunicado.

Globo Esporte