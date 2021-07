PSG acerta com zagueiro Sergio Ramos, diz rádio francesa

O Paris Saint-Germain deve anunciar em breve a contratação do zagueiro Sergio Ramos, de 35 anos. A informação é da rádio francesa "RMC Sport", que também foi publicada pelo jornal espanhol "As". O defensor espanhol não tinha mais vínculo com o Real Madrid. O acordo com o clube francês deve ser por duas temporadas.

A expectativa é que de Sergio Ramos chegue em Paris nos próximos dias e passes por exames médicos. René Ramos, irmão e representante do jogador, viajou nesta quinta-feira para a capital da França para resolver os últimos detalhes do acordo, segundo informado por veículos de imprensa franceses e espanhóis.

Sergio Ramos já podia negociar com qualquer clube desde o dia 1 de janeiro. O zagueiro havia pedido ao Real Madrid mais dois anos de contrato, mas o clube espanhol só ofereceu um. Dado esse impasse, começaram as conversas com outros interessados.

O zagueiro vai encontrar no PSG velhos conhecidos dos tempos de Real Madrid, como o goleiro Keylor Navas e o meia-atacante Angel Dí María, além de jogadores espanhóis como Sarabia, Sergio Rico, Ander Herrera e Bernat.

Além do defensor, o Paris Saint-Germain já fechou acordo para a próxima temporada o goleiro Gianluigi Donnarumma, o lateral-direito Achraf Hakimi e o meio-campista Georginio Wijnaldum. Donnarumma e Hakimi ainda não foram anunciados oficialmente como novos reforços.

Globo Esporte