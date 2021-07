PUMA e Manchester City apresentam novo uniforme HOME em homenagem ao gol que deu início a uma nova era para o clube

A PUMA, empresa global de esporte, apresenta o novo HOME kit do Manchester City, inspirado no inesquecível gol aos 93:20 minutos da partida que deu o título da temporada 2011/12 ao clube inglês, um dos maiores momentos da história da Premier League e do City.

A memória da lendária temporada 93:20 ecoa através do novo uniforme HOME com a repetição de desenho que remete um relógio digital sobre o azul característico do time. A camisa homenageia os jogadores e o gol no último minuto, que finalizou a competição de uma forma tão imprevisível. Completam o kit shorts azul celeste e meias com desenhos em arco.

Para o Manchester City, a temporada 2011/12 foi repleta de suspense, iniciando com uma série de contratações promissoras e terminando com um gol aos 93:20 minutos, garantindo o primeiro título da Premier League do clube, marcando o clímax de uma das mais notáveis temporadas da liga e do início de uma nova era para o City. Desde aqueles minutos, o lado azul de Manchester já comemorou cinco títulos nas últimas dez temporadas.

“Testemunhar aquele momento é algo que nunca esquecerei. Quando a bola entrou, sabíamos que tínhamos acabado de presenciar um momento grandioso, algo especial”, disse Micah Richards, lenda do Manchester City. “A liga estava por um fio e, garanti-la no minuto final, dessa forma, acho que nunca acontecerá novamente. O novo uniforme é uma homenagem perfeita a um dos maiores momentos da história do City”, completa.

A nova camisa do Manchester City combina 100% poliéster reciclado com a avançada tecnologia de termorregulação PUMA dryCELL, que garante melhor ajuste e mobilidade, mantendo o atleta seco e confortável. A camisa apresenta uma estrutura de tecido jacquard ultraleve nas costas que melhora a respirabilidade.

A nova camisa HOME do Manchester City já está disponível por R$ 299,90 em PUMA.com e nas lojas Centauro, Netshoes, Bayard, Físico&Forma e FutFanatics.