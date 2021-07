Recordista olímpico do Brasil, Robert Scheidt estreia com 11° lugar no Japão

A primeira regatada da classe Laser na Olimpíada de Tóquio começou com vento fraco, na casa dos nove nós, e terminou com uma brisa de oito nós, na madrugada deste domingo (25), na raia em Enoshima. Robert Scheidt, que se tornou oficialmente recordista brasileiro em sua sétima participação nos Jogos, cruzou a linha de chegada em 11° lugar. O vencedor foi o francês Jean Baptist Bernaz, companheiro de treino do bicampeão olímpico de 48 anos.

A falta de vento provocou o adiamento da segunda regata programada para a estreia da classe Laser no Japão. Com isso, Scheidt retorna à raia de Enoshima na madrugada desta segunda-feira (26), a partir da 00h05. Com o resultado deste domingo, o bicampeão olímpico brasileiro acumula 11 pontos perdidos. Estão programadas duas regatas por dia, até sexta-feira (30). A medal race, com os dez melhores classificados na luta final pelo pódio, será no próximo domingo (1).

Na regata deste domingo, Scheidt brigou sempre no pelotão da frente da regata. Chegou a montar a segunda boia na sexta colocação, mas depois caiu para a nono e cruzou a linha de chegada em 11° lugar. Atrás do líder francês chegaram o finlandês Kaarle Tapper e o norueguês Hermann Tomasgaard, em segundo e terceiro lugares, respectivamente.