Régis brilha, Guarani domina Brusque e goleia no Brinco com início arrasador

(Foto: Thomaz Marostegan/ Guarani FC)





O Guarani se reabilitou na Série B do Brasileiro em grande estilo. Depois de três jogos sem vencer, goleou o Brusque por 4 a 1 na manhã deste domingo, no Brinco de Ouro, pela nona rodada, com um início arrasador e uma atuação coletiva inspirada sob o comando do meia Régis. O placar já estava 3 a 0 aos 26 minutos do primeiro tempo. Régis (duas vezes), Diogo Mateus e Bruno Sávio marcaram para o Bugre, enquanto Edu descontou para os catarinenses.

Os dois times agora têm 13 pontos, a três do G-4 – mas com os catarinenses com um jogo a menos. Por ter uma vitória a mais (4 a 3), o Brusque fica em sétimo, com o Guarani em oitavo.

O Guarani volta a campo na sexta-feira, contra o Londrina, fora de casa, às 19h. Já o Brusque tem uma semana até o compromisso, no domingo que vem, quando recebe o CSA, às 20h30.

Guarani e Brusque fizeram um primeiro tempo dos mais animados, empolgantes e prazerosos de assistir, com os dois times buscando o ataque. O domínio foi alviverde. Com um início arrasador e sob o comando de Régis, o Bugre abriu 3 a 0 em 26 minutos. Os três gols nasceram de tramas ofensivas envolventes: Régis abriu o placar aos quatro – após pênalti sofrido por ele mesmo, Diogo Mateus ampliou aos 18 em tabela com Bruno Sávio, e Régis fez mais um após combinação com Júlio César. O placar elástico fez o Guarani relaxar um pouco. O Brusque aproveitou para equilibrar as ações e descontar aos 36, com uma pancada de Edu de fora da área – antes, o time já tinha levado perigo com Edu, aos oito, e Thiago Alagoano, em cobrança de falta, aos 34.

O Bugre repetiu o início arrasador no segundo tempo para esfriar qualquer esperança do Brusque logo aos dois minutos, quando Diogo Mateus cruzou na medida para Bruno Sávio fazer 4 a 1. Mesmo com a situação confortável, o Guarani empilhou chances para construir uma goleada histórica, com Davó acertando a trave, aos 17, e Régis cara a cara, aos 18. Do lado do Brusque, Edu parou na trave, aos 35, e Thiago Alagoano teve um gol anulado que, segundo a Central do Apito, estava em condição legal. O fim de jogo foi aberto, com os dois lados tendo oportunidades reais de deixar o placar ainda mais volumoso.

Os dois principais artilheiros da Série B travaram um duelo à parte no Brinco de Ouro. Régis levou a melhor neste domingo ao marcar duas vezes, mas Edu ainda está em vantagem no geral. Depois de ver o bugrino igualar na lista de goleadores, o camisa 9 do Brusque foi às redes e voltou a se isolar na artilharia, com sete gols – contra seis de Régis.

Globo Esporte