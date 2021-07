Robert Scheidt garante vaga na medal race em sua sétima Olimpíada

(Foto: Júlio César Guimarães / COB)

Aos 48 anos, Robert Scheidt luta pela sexta medalha olímpica na madrugada deste domingo (1), a partir das 2h30, na raia de Enoshima, no Japão. O brasileiro entra na medal race da classe Laser na 6ª colocação na classificação geral em sua sétima olimpíada (recorde entre os atletas do Brasil). Em todas as anteriores, chegou ao final lutando pelo pódio.

Apenas os dez melhores velejadores do campeonato disputam a medal race, disputa que tem pontuação dobrada. Scheidt entra na regata da medalha com 86 pontos perdidos. Está a 12 pontos do 3° colocado, o croata Tonci Stipanovic (74pp); a 15 pontos do 2°, o norueguês Hermann Tomasgaard (71pp); e a 39 do líder Matt Wearn, da Austrália, que acumula 49 pontos perdidos.

O bicampeão olímpico do Brasil encerrou sua participação na fase de classificação na madrugada desta sexta-feira (30), no seu dia mais discreto na raia de Enoshima. Com vento fraco - a nona e penúltima regata começou com 7 nós, caiu para 4 e terminou em 6 – Scheidt largou em 23°, chegou a recuperar um pouco na boia de popa (19°) e terminou em 24°, resultado que acabou se tornando o seu descarte na classificação geral.

A situação do tempo não mudou para décima e última regata da fase de classificação. Com vento entre 6 e 7 nós, Robert iniciou a prova na 17ª colocação, montou a primeira boia em 14° lugar e cruzou a linha de chegada em 16°. O alemão Philipp Buhl, atual campeão mundial, venceu a disputa. Na prova anterior, que abriu a programação desta sexta-feira, o velejador mais veloz foi Karl-Martin Rammo, da Estônia.

Além das últimas regatas da fase de classificação, Scheidt tem conseguido ser regular na Olimpíada de Tóquio. Ele entrou na zona de medalhas na classe Laser no terceiro dia da competição. Para se manter em top 10 e garantir vaga na medal race, Robert obteve os seguintes resultados: 11°, 10°, 4°, 3°, 17°, 5°, 8°, 12°, 24° e 16°. Com os resultados desta sexta, ele passou da 4ª para a 6ª colocação geral.

Maior medalhista olímpico do Brasil, com cinco pódios, Robert Scheidt é patrocinado pelo Banco do Brasil e Rolex e conta com o apoio do COB e CBVela.