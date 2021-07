Scheidt está a duas provas da regata da medalha na Olimpíada de Tóquio

(Foto: Júlio César Guimarães / COB)





Robert Scheidt chega ao último dia da fase de classificação da classe Laser na Olimpíada de Tóquio com “mais de meio barco” à frente dos adversários na briga pelo pódio. O bicampeão olímpico precisa manter a regularidade nas duas últimas regatas programadas para a madrugada desta sexta-feira (30), a partir das 2h35 (horário de Brasília) para garantir vaga da medal race, no domingo (1). Apenas os dez melhores avançam na luta por medalhas e o brasileiro de 48 anos ocupa a 4ª posição.

Na madrugada desta quinta-feira (29), Scheidt disputou as regatas sete e oito, na raia de Enoshima, onde obteve um 8° e um 12° lugar. Com os resultados, chega a 53 pontos perdidos, passando de 3° para o 4° na classificação geral, já contando o descarte do pior resultado (17° na quinta regata). O bicampeão olímpico está a apenas quatro pontos atrás do norueguês Hermann Tomasgaard (49pp), a nove do cipriota Pavlos Kontides (44pp) e a 24 do líder Matt Wearn, da Austrália, que acumula 29pp.

Robert fez uma regata de recuperação na abertura da programação desta quinta. Após largar em 21°, ganhou 13 posições para cruzar a linha de chegada em 8° lugar. Na sequência, com ventos na casa dos 15 nós, teve um desempenho mais regular. Iniciou em 11° e terminou em 12°. A vitória nas duas regatas ficou com o australiano Matt Wearn, que assumiu a liderança da classe Laser.

Scheidt entrou na zona de medalhas na classe Laser da Olimpíada do Japão após velejar em top 10 em cinco de oito regatas (11°, 10°, 4°, 3°, 17°, 5°, 8° e 12°). “Faltam duas regatas até a medal race e sigo lutando para a regularidade, com foco para chegar ao domingo com chances de disputar um lugar no pódio. O campeonato está equilibrado e a pontuação entre os principais velejadores está bem próxima”, disse o maior medalhista olímpico do Brasil, que luta pela sexta medalha em sete participação nos Jogos, que é patrocinado pelo Banco do Brasil e Rolex e conta com o apoio do COB e CBVela.