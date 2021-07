Senhor Olímpico: Brasil estreia com vitória no vôlei de praia e primeiro ouro é entregue em Tóquio

Por Redação Blog do Esporte





A dupla Alison e Álvaro Filho foram superiores aos argentinos Julian Amado Azaad e Nicolas Capogrosso e venceram por 2 sets a 0 (parciais de 21/16 e 21/17) na abertura do vôlei de praia. Agora, a dupla encara os americanos Lucena e Dalhausser na segunda rodada.

Nas duplas femininas, Ágatha e Duda derrotaram as argentinas Gallay e Pereyra por 2 sets a 0, parciais de 21/19 e 21/11, e estreiam bem no grupo C da modalidade.





Primeira medalha de ouro é entregue em Tóquio

A primeira medalha de Tóquio foi entregue na manhã deste sábado (noite de sexta no Brasil) na competição de rifle de ar 10m feminino. A chinesa Yang Qian levou a medalha de ouro.

A prata ficou com a russa Anastasia Galashina e o bronze foi para a suíça Nina Christen.





Primeiro Ippon do Jogos é do Brasil

A judoca brasileira Gabriela Chibana aplicou o primeiro ippon do Jogos de Tóquio. Em menos de 15 segundos, a brasileira derrotou a atleta de Malauí, Harriet Bonface, e avançou para as oitavas da categoria até 48kg.





Brasil estreia com derrota no handebol masculino

Mesmo com um começo promissor, a seleção masculina de handebol não passou pela Noruega e perdeu por 27 a 24.

A seleção chegou a estar na frente do placar, mas cedeu a virada no segundo tempo. O próximo confronto é domingo, contra a França





Não deu para Nathalie Moellhausen

A brasileira da esgrima Nathalie Moellhausen não passou pela italiana Rossella Fiamingo e perdeu de 10 a 9 na prorrogação, sendo eliminada de Tóquio.





Holandês testa positivo para a Covid-19

O remador holandês Finn Florijn testou positivo para Covid-19 e está fora das Olimpíadas de Tóquio. A informação foi divulgada pela Federação Holandesa de Remo (KNRB) nas redes sociais.

Quarto colocado na sexta bateria de remo single sculls masculino nesta sexta-feira, o atleta de 21 anos iria participar da repescagem neste sábado, mas está isolado após testar positivo.