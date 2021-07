Senhor Olímpico: Brasil ganha primeira medalha no skate e futebol masculino passa em branco

Por Redação Blog do Esporte





O dia das Olimpíadas de Tóquio foi movimentado. O grande destaque foi para a primeira medalha do Brasil nos Jogos, conquistado pelo skatista Kelvin Hoefler, que trouxe a primeira medalha da categoria para o país. O atleta foi parabenizado por outros brasileiros do skate.

Futebol masculino passa em branco

Com expulsão de Douglas Luiz, o Brasil empatou com a Costa do Marfim em 0 a 0 na segunda rodada do futebol masculino. Um jogo difícil, para uma seleção que mostra o emocional abalado.

Judoca Daniel Cargnin leva o bronze

O judoca Daniel Cargnin levou a medalha de bronze na categoria peso-meio-leve, até 66kg. O brasileiro derrotou o israelense Baruch Shmailov e levou a primeira medalha do Brasil na modalidade em Tóquio.

Brasil passa fácil pela Coréia do Sul no vôlei feminino

A seleção feminina de vôlei estreou com vitória em Tóquio. Diante da Coreia do Sul, a equipe comandada por José Roberto Guimarães se impôs, fez 3 sets a 0 e começou de maneira vitoriosa a campanha pelo terceiro ouro olímpico.

Depois de sobrar no primeiro set, a equipe viu as asiáticas crescerem na segunda parcial. Porém, com as entradas de Roberta e Rosamaria, o Brasil retomou o controle do jogo e construiu a vitória, superando também um bom início das coreanas no último set.

Flavia Saraiva sente lesão, mas avança na trave

A ginasta Flávia Saraiva se classificou para as finais da trave na ginástica artística, mas acabou sentindo uma lesão enquanto se apresentava no solo.

A ginasta terminou em nono na trave e assegurou a vaga na decisão pelo fato de a China ter três ginastas entre as oito melhores na trave de equilíbrio – somente duas por país vão à final.

Rebeca Andrade se destaca na ginástica artística

(Foto: Ricardo Bufolin/CBG)





Rebeca Andrade foi o grande nome da ginástica artística feminina do Brasil. Com altíssimo nível, Rebeca mostrou o gingado brasileiro ao levar o “Baile de Favela” para a apresentação no solo. A brasileira foi para três finais.

Além de disputar a medalha no solo e também no salto, Rebeca Andrade tentará o pódio no individual geral e vai à decisão sob grande expectativa. A brasileira somou 57.399 pontos e terminou na segunda colocação, apenas 0.032 atrás da estrela Simone Biles, dos Estados Unidos.

Bruno Schmidt e Evandro vencem na estreia do vôlei de praia





Os brasileiros Bruno Schmidt e Evandro Marco venceram os chilenos Marco e Esteban Grimalt, que são primos, por 2 a 1, na estreia do vôlei de praia nas Olimpíadas de Tóquio, parciais de 21/16, 16/21 e 15/12. O jogo foi válido pela primeira rodada, e os times estão no grupo E, ao lado ainda dos times da Polônia e Marrocos. Os brasileiros voltam a jogar na madrugada de segunda para terça-feira, às 3hs no horário de Brasília, contra os marroquinos El Graoui e Abicha.

Bruno, aliás, está em uma verdadeira superação nestes Jogos. Após ser internado por quatro dias por causa da Covid-19, o atleta foi se recuperando para chegar a Tóquio. Mesmo com resultados abaixo do esperado nos circuitos de vôlei, Bruno trabalhou duro e foi agraciado com a vitória na estreia.

Medina e Ítalo avançam no surfe

O Brasil já tem dois surfistas garantidos nas oitavas de final do surfe dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que estão sendo disputados na onda de Tsurigasaki, em Ichinomiya. Na bateria 1 da primeira rodada, Italo Ferreira confirmou o favoritismo ao vencer com um somatório de 12.90. Horas depois foi a vez de Gabriel Medina entrar na água e avançar em primeiro na bateria 5 com um total de 12.23 pontos. As oitavas (round 3) acontecem apenas neste domingo a partir das 19h (7h de segunda no horário japonês).

Estados Unidos é superado pela França no basquete masculino

Os Estados Unidos vivem um princípio de crise no basquete masculino. Derrotado nos dois amistosos preparatórios para Tóquio, o time de Kevin Durant, Damian Lillard e companhia acabou superado também na estreia das Olimpíadas.

A França, algoz dos americanos na Copa do Mundo de 2019, repetiu o feito e venceu por 82 a 76 no duelo pela primeira rodada do torneio. Foi a primeira derrota dos EUA após 25 jogos de invencibilidade nas Olimpíadas.

A última derrota do Dream Team ocorreu na semifinal dos Jogos de Atenas, em 2004, quando a Argentina superou os americanos e rumou para o ouro posteriormente.

Lucas Verthein avança para a semifinal





Lucas Verthein se classificou para as semifinais do remo skiff simples masculino. O brasileiro e remador do Botafogo conseguiu o quinto melhor índice no ranking geral com o tempo de 7:14:26.

Essa é a primeira participação de Lucas em Jogos Olímpicos. Na fase de qualificação, o brasileiro chegou em terceiro em sua bateria, conseguindo a vaga direto para as quartas de final. Lucas teve até um tempo melhor na primeira prova, com 7:05.00.

Handebol feminino empata

A seleção feminina de handebol teve um jogo duríssimo contra o Comitê Olímpico Russo e empatou em 24 a 24. Destaque para a jogadora Alexandra, que completou 200 jogos com a camisa amarelinha.

A atleta foi campeã Mundial em 2013, tem quatro medalhas de ouro seguidas no Pan-Americano (2003, 2007, 2011 e 2014) e cinco participações em olimpíadas (Atenas-2004, Pequim-2008, Londres-2012, Rio-2016 e Tóquio-2021).