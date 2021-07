Senhor Olímpico: Brasil nas quartas no Remo e Guiné vem para Tóquio

Por Redação Blog do Esporte





O brasileiro Luca Verthein conseguiu um ótimo tempo na terceira bateria do remo, com 7:05.00 e avançou para as quartas de final da bateria individual. Agora o brasileiro aguarda a repescagem e volta a competir em Tóquio no sábado (24).

Guiné decide participar dos Jogos

O Comitê Olímpico de Guiné decidiu mandar cinco atletas para os Jogos de Tóquio. De acordo com a imprensa local, a desistência do país seria por problemas financeiros e não tinha nada relacionado a pandemia.

"O governo, após obter garantias das autoridades sanitárias, deu um parecer favorável à participação dos nossos atletas nas Olimpíadas de Tóquio", escreveu o primeiro-ministro dos Esportes de Guiné, Sanoussy Bantama Sow em um comunicado oficial.

A decisão de não participar dos Jogos tinha sido divulgada nesta quarta-feira.





Brasil passa sufoco, mas vence no futebol

Nas primeiras horas desta quinta-feira, o Brasil venceu a Alemanha por 4 a 2 pelo futebol masculino. Mesmo com 3 a 0 no placar, a seleção levou sufoco, viu o placar ficar 3 a 2, mas com o talento de Paulinho, fechou o marcador contra os alemães. O próximo desafio é no domingo contra a Costa do Marfim.

Veja outros resultados:

Egito 0x0 Espanha

México 4x1 França

Nova Zelândia 1x0 Coreia do Sul

Costa do Marfim 2x1 Arábia Saudita

Argentina 0x2 Austrália

Honduras 0x1 Romênia

Japão 1x0 África do Sul





- No tiro ao alvo, Ane Marcella ficou em 33º lugar na fase classificatória. Agora a brasileira aguarda os confrontos para brigar por medalha.

- No remo, a Holanda bateu recorde olímpico com tempo de 6:08.38. A equipe foi seguida pelo Reino Unido, com 6:12.80, e Romênia, com 6:13.62.