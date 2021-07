Senhor Olímpico: Bronze inédito no tênis e futebol masculino avança para semifinal

Por Redação Blog do Esporte





O dia em Tóquio foi de conquista inédita no tênis para o Brasil. A dupla Luisa Stefani e Laura Pigossi derrotou as russas Elena Vesnina e Veronika Kudermetova e levou a medalha de bronze inédita nas duplas femininas.

A disputa começou com as russas vencendo o primeiro set por 4/6, mas as brasileiras deram o troco também com 6/4. No terceiro set, a virada histórica: com 5/9, as russas poderiam fechar o jogo com 5/10, mas Luisa e Laura salvaram 4 sets, viraram o jogo, e com 11/9, venceram a partida e levaram a medalha, inédita para o Brasil na modalidade.

Djokovic mostra frustração e abandona Tóquio

Na derrota por 2 sets a 1 para o espanhol Pablo Carreno Busta neste sábado, que selou sua participação sem medalhas nas Olimpíadas 2020, Novak Djokovic teve ataques de fúria e não conseguiu esconder a frustração. Após a perda da disputa pelo terceiro lugar, o sérvio desistiu de jogar, também a decisão do bronze nas duplas mistas ao lado de Stojanovic.

Brasil vence por placar mínimo e avança no futebol masculino

Faltam só dois passos para a conquista do segundo ouro olímpico da seleção masculina de futebol. Neste sábado, em Saitama, o Brasil teve o controle das quartas de final contra o Egito e venceu por 1 a 0, com gol de Matheus Cunha, no primeiro tempo. O placar poderia ter sido mais elástico, mas a equipe de André Jardine desperdiçou diversas oportunidades criadas.

COI confirma mais 21 casos de Covid-19 na Vila Olímpica

O Comitê Olímpico Internacional confirmou 21 novos casos de Covid-19 de pessoas ligadas aos jogos de Tóquio 2020 nas últimas 24 horas. Nenhum atleta foi infectado no último dia. O último registro, na quinta-feira, foram 24 registros, sendo três atletas.

Com os novos casos divulgados nesta sexta-feira, o número de registro de pessoas infectadas pela doença e que estão diretamente ligadas aos jogos de Tóquio chega a 246. Destes, 26 são atletas.

Thiago Braz avança na final no salto com vara

Atual campeão do salto com vara, Thiago Braz está na final da prova nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na noite desta sexta (manhã de sábado no Japão), o paulista fez 5,75m de marca na eliminatória, avançando à decisão, que acontece na terça-feira a partir das 7h20 (de Brasília). Na mesma prova, o também brasileiro Augusto Dutra não conseguiu se classificar ao falhar nas três tentativas para 5,75m. Ele terminou em oitavo no grupo A com 5,65m de marca.

Izabela Silva vai à final no disco

O Brasil terá uma representante na final do lançamento de disco feminino na segunda-feira, às 8h. Competindo no grupo B, Izabela da Silva fez 61,52m avançando com a nona colocação da chave. Ainda no grupo B, Andressa de Morais fez 58,90m e terminou em 13°. Ela não passou à final. Situação semelhante viveu Fernanda Borges, que cravou 57,90m e ficou em oitavo no grupo A. Ao passar pela zona mista, Izabela da Silva revelou mais um motivo para tamanha felicidade.

- É a minha estreia na Olimpíada e eu consegui a classificação. Vai ser muito especial, ainda mais porque a final vai ser no dia do meu aniversário - contou a lançadora.

Paulo André avança à semifinal dos 100m rasos

O brasileiro Paulo André Camilo avançou para a semifinal dos 100m rasos das Olimpíadas de Tóquio. Neste sábado, o velocista foi o terceiro colocado da sexta bateria das eliminatórias e se garantiu no top 24 que segue na disputa da prova mais clássica do atletismo. Rodrigo Nascimento e Felipe Bardi não conseguiram avançar.

Rússia repete ouro no sabre por equipes

A Rússia repetiu o desempenho do Rio, em 2016, e levou o ouro na disputa do sabre por equipes em Tóquio. Atuando sob o nome de Comitê Olímpico Russo - após punições ao país por escândalo de dopping -, o time venceu a França por 45 a 41 na manhã deste sábado. O bronze foi para a Coreia do Sul, que venceu a Itália por 45 a 42.

Boxeador Wanderson de Oliveira nas quartas de final

O boxeador brasileiro Wanderson de Oliveira venceu Dzmitry Asanau, de Belarus, em luta apertada (por 3 a 2), e seguiu para as quartas de final na categoria até 63kg. Ele enfrenta o cubano Andy Cruz, que venceu Luke McCormack, da Grã-Bretanha, por unanimidade.

- Consegui entrar solto. Graças à conversa dos técnicos também, pra ir calmo, colocar o plano em prática. Ele (cubano, próximo adversário) é o número um da nossa categoria até 63kg. Vou treinar bastante e rever minha luta que tive com ele para poder executar com qualidade na próxima - falou Wanderson.

Vôlei feminino derrota Sérvia

(Foto: Valentyn Ogirenko/Reuters)

O vôlei feminino não teve dificuldades para derrotar a Sérvia por 3 sets a 1 no vôlei feminino (parciais de 25/20, 25/16, 23/25 e 25/19). A equipe é a líder do grupo A dos Jogos de Tóquio.