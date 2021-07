Senhor Olímpico: Futebol masculino vence e ginastas passam longe de pódio

(Foto: Getty Images)



Por Redação Blog do Esporte





O futebol masculino avança para as quartas de final. A equipe de André Jardine venceu a Arábia Saudita por 3 a 1 e agora enfrenta o Egito.

Os gols foram marcados por Matheus Cunha e Richarlison (2x). Os árabes descontaram com Alamri. A equipe volta a campo no sábado de manhã.

Ginastas tem apresentação discreta e ficam sem medalhas

(Foto: RICARDO BUFOLIN / PANAMERICA PRESS / CBG)



Uma torcedora especial marcou presença no Centro de Ginástica Ariake. Simone Biles foi à arquibancada nesta quarta-feira para acompanhar a final masculina do individual geral, pouco depois de anunciar que não vai disputar a decisão da versão feminina da prova nesta quinta-feira. A estrela da ginástica artística viu de perto os brasileiros Caio Souza e Diogo Soares ficarem longe do pódio. Viu também o japonês Daiki Hashimoto faturar o ouro, superando o chinês Xiao Ruoteng. O russo Nikita Nagornyy, atual campeão mundial, acabou com o bronze.

Hugo Calderano perde e dá adeus a Tóquio

O brasileiro Hugo Calderano foi derrotado nesta quarta-feira pelo alemão Dimitrij Ovtcharov por 4 a 2, parciais de 7/11, 5/11, 11/8, 11/7, 11/8 e 11/2 e está eliminado da chave de simples das Olimpíadas de Tóquio. Cabeça de chave número 4 da competição, o brasileiro chegou a abrir 2 a 0 e 8/4 no terceiro set, mas acabou levando a virada.

Vôlei masculino: Itália arranca invencibilidade dos donos da casa

Pela terceira rodada do Grupo A do torneio de vôlei masculino, a Itália venceu o Japão por três sets a um, parciais de 25/20, 25/17, 23/25 e 25/21, em 2h01 de partida. Foi a segunda vitória italiana na competição, quebrando a invencibilidade dos donos da casa, que venceram seus dois duelos iniciais. A Itália pega o Irã na rodada 4, na próxima sexta (30), mesmo dia em que o Japão mede forças com a Polônia.

Marcus D’Almeida vence holandês e vai as oitavas do tiro com arco



Marcus D'Almeida está nas oitavas de final do tiro com arco dos Jogos de Tóquio. O brasileiro venceu o holandês Sjef van den Berg na madrugada desta quarta-feira (horário de Brasília) depois de passar pelo britânico Patrick Huston na primeira fase. O adversário das oitavas será o italiano Mauro Nespoli, às 21h30 da próxima sexta-feira.

O brasileiro venceu os dois confrontos por 7 a 1. O resultado é o melhor de um arqueiro brasileiro na história do tiro com arco em Olimpíadas. Na Rio 2016, Ane Marcelle também avançou às oitavas, onde acabou eliminada.

Martine e Kahena caem para quinto lugar na vela

Martine Grael e Kahena Kunze até conseguiram se recuperar no segundo dia na vela 49er FX feminino. Porém, o mau desempenho na primeira de três regatas, na madrugada desta quarta-feira (tarde em Tóquio) fez a dupla brasileira cair para quinto na classificação geral. As velejadoras buscam o bi olímpico.

Brasil perde para Espanha e continua sem vitória no handebol masculino

O Brasil sofreu sua terceira derrota em três jogos na disputa do handebol masculino das Olimpíadas de Tóquio. Depois de ser superado por Noruega e França nas duas primeiras rodadas, a equipe perdeu para a Espanha por 32 a 25 e permanece em quinto lugar no Grupo A da competição. Apenas os quatro primeiros avançam às quartas de final.

Maria Portela tem eliminação polêmica no judô

(Foto: Gaspar Nóbrega/COB)



A judoca Maria Portela acabou eliminada pela russa Madina Taimazova. A luta, que durou 15 minutos, foi polêmica pela duração do Golden score e de nenhum golpe da brasileira ter sido computado. A brasileira acabou derrotada por levar três punições.

Um dos lances chegou a ser revisto pelo árbitro Everardo Garcia, mas nada foi computado. No fim, aos prantos, Portela deu entrevista ao canal SporTV.

Ouro para a Coreia do Sul na esgrima

A seleção sul-coreana venceu a Itália por 45 a 26 e ficou com a medalha de ouro na disputa masculina por equipes no sabre. Um pouco antes, a Hungria venceu a Alemanha por 45 a 40 e ficou com o bronze.

Eliminação brasileira no badminton

Ygor Coelho perdeu por dois sets a zero (21-14/21-8) para o japonês Kanta Tsuneyama e se despediu da competição na fase de grupos. O brasileiro havia vencido Georges Julien Paul, de Maurício, mas ficou com a segunda posição - apenas os líderes das chaves avançam às oitavas de final.

Quarta difícil para a natação brasileira

Os brasileiros não conseguiram passar pelas eliminatórias da natação nesta quarta-feira pela manhã, nas Olimpíadas de Tóquio. Vinícius Lanza e Caio Pumputis, nos 200m medley, e Larissa Oliveira, nos 100m livre, fizeram tempos fora dos 16 melhores em suas respectivas provas e ficam de fora das semifinais.

O mesmo aconteceu com o revezamento 4x200m livre feminino. Aline Rodrigues, Larissa Oliveira, Naná Almeida e Gabi Roncatto não tiveram marca suficiente para ficar entre as oito melhores que foram à final.

Ana Sátila avança na canoagem slalom

(Foto: Miriam Jeske / COB)



Ana Sátila mostrou, nesta quarta-feira, que pode beliscar uma medalha no C1 feminino da canoagem slalom nas Olimpíadas de Tóquio 2020. A brasileira teve a quarta melhor marca das eliminatórias da prova: 109s90. Ela foi obtida na segunda das duas descidas no Centro de Canoagem Slalom Kasai, colocando a canoísta na próxima fase com grande tranquilidade. A semifinal e a final do C1 feminino serão disputadas nesta quinta-feira, a partir das 2h (horário de Brasília).