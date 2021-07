Senhor Olímpico: Italo Ferreira faz história no surfe e vôlei tem jogo duro contra República Dominicana

(Foto: André Durão)



Por Redação Blog do Esporte





O surfista Italo Ferreira conquistou a medalha de ouro para o Brasil nesta terça-feira (27) nas Olimpíadas de Tóquio. O brasileiro passou por cima do japonês Kanoa Igarashi e subiu no lugar mais alto do pódio.

“Eu treinei muito nos últimos meses, mas só tenho que agradecer a Deus por tudo isso. Meu intuito é ajudar as pessoas e as famílias. Eu queria que a minha avó estivesse viva para ver isso. Sou muito feliz pelo que me tornei, pelo que fiz pelos meus pais. Sempre pedi para que esse sonho fosse realizado e ele aconteceu”, disse Italo.

Por outro lado, Gabriel Medina acabou ficando sem medalha depois de uma semifinal polêmica. Medina reclamou de todas as notas dada a ele pelos jurados na fase semifinal e acabou perdendo também a medalha de bronze.

Fernando Scheffer leva bronze na natação

(Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)





O primeiro pódio do Brasil na manhã de terça-feira em Tóquio veio no Centro Aquático. Fernando Scheffer fez valer a tradição brasileira nos 200m livre e repetiu Gustavo Borges com um lugar no pódio. Se o ídolo ficou com a prata em Atlanta-1996, o gaúcho garantiu o bronze em prova vencida pelo britânico Tom Dean.

Léo de Deus no caminho para o pódio

De volta ao Centro Aquático de Tóquio, Leonardo de Deus deixou o Brasil com esperança de nova medalha nas finais da quarta-feira no Japão. O sul-mato-grossense classificou-se para a final dos 200m borboleta com o segundo melhor tempo da semifinal, atrás somente do fenômeno húngaro Kristof Milak. A disputa por um lugar no pódio acontece às 22h49 (de Brasília).

Futebol vence e terá Canadá pela frente

O futebol feminino venceu a Zâmbia por 1 a 0, em um jogo duro para as brasileiras, e agora a seleção vai encarar o Canadá, algoz na disputa do bronze na Rio 2016. Até aqui, o Brasil soma duas vitórias e um empate.

Ana Sátila vai bem na canoagem slalom, mas não avança na competição

Ana Sátila conquistou em Tóquio seu melhor resultado em Olimpíadas, mas não ficou satisfeita. Em sua terceira participação olímpica, a canoísta ficou em 13ª no K1 (caiaque), só que não conseguiu cumprir a meta de chegar à final. Ana volta ao Centro de Canoagem Slalom Kasai nesta quarta-feira, às 0h50 (de Brasília), para disputar a eliminatória do C1, prova em que foi bronze no Mundial de 2017. Pedro Gonçalves também inicia o páreo no K1.

Handebol feminino vence Hungria





O Brasil venceu a Hungria por 33 a 27 na segunda rodada do torneio feminino de handebol. A goleira Babi foi o destaque da partida, juntamente com o trio Ana Paula, Samara e Duda. Na próxima quarta-feira, as meninas medem forças com a Espanha pelo Grupo B.

Vôlei de praia masculino vence; dupla feminina cai na segunda rodada

Já no vôlei de praia, Evandro/Bruno Schmidt não tiveram dificuldades para despachar a dupla de Marrocos por 2 sets a 0 (21 x 14 e 21 x 16) e encaminhar a classificação para as quartas de final. Por outro lado, Alison/Álvaro Filho perdeu para Lucena/Dalhausser por 2 sets a 1 (22/24, 19/21 e 13/15).

Entretanto, a dupla Ágatha e Duda perdeu para Wang/Xia com parciais de 21/18 e 21/14 em jogo bem abaixo no vôlei de praia

Vôlei de quadra sofre, mas vence

O jogo foi difícil, mas o vôlei de quadra feminino derrotou a República Dominicana no trie break por 3 sets a 2. Parciais de 22/25, 25/17, 25/12, 23/25 e 15/12.

Naomi Osaka cai na disputa do tênis

A grande decepção da madrugada ficou por conta de Naomi Osaka. Ídolo japonesa e responsável por acender a pira olímpica na cerimônia de abertura, a tenista número 2 do mundo caiu para a tcheca Marketa Vondrousova, número 42 do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

A participação de Naomi Osaka nos Jogos Olímpicos marcou o retorno dela às quadras depois de alguns meses de ausência. Antes do torneio em casa, a última vez que ela havia entrado em quadra para um jogo oficial foi em maio, quando decidiu abandonar Roland Garros depois de ser multada por se recusar a dar entrevistas coletivas, alegando problemas com sua saúde mental.

Dupla feminina da Vela ocupa 3º lugar





Martine Grael e Kahena Kunze tiveram um bom primeiro dia na vela classe 49er FX feminino. A dupla brasileira começou mal com uma 15ª colocação na primeira regata, mas se recuperou bem nas duas seguintes para terminar em 5º na segunda regata e vencer a terceira e última regata do dia. Com os resultados, o Brasil terminou esta segunda-feira na 3ª colocação geral, atrás apenas Grã-Bretanha, com duas vitórias, e dos EUA, que conseguiram um top-3 e um top-2.