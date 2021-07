Senhor Olímpico: Rayssa Leal é “ridícula” e leva prata; Scheidt tem dia bom na classe Laser

Por Redação Blog do Esporte





A skatista Rayssa Leal, a Fadinha, de apenas 13 anos, fez história em Tóquio. Com uma apresentação “ridícula”, a brasileira levou a prata no skate street feminino e entrou para a história dos Jogos Olímpicos e do esporte brasileiro. O ouro ficou com a japonesa Momiji Nishiya, da mesma idade.

As veteranas Pâmela Rosa e Letícia Bufoni não avançaram a fase final da competição. Pâmela, aliás, mostrou nas redes sociais que competiu em Tóquio lesionada.







Robert Scheidt tem dia bom na vela

Robert Scheidt teve bom desempenho nesta segunda-feira e está em oitavo lugar geral na classe Laser após três regatas, com 25 pontos perdidos. O bicampeão olímpico acumulou um décimo e um quarto lugar nas disputas do dia em Enoshima. O primeiro colocado é o finlandês Kaarle Tapper, que perdeu 19.

Rússia leva ouro na disputa por equipes na ginástica masculina

O Japão chegou a celebrar mais um título, mas ainda faltava uma nota. E quem riu por último foi a equipe do Comitê Olímpico Russo. Risos entre lágrimas de uma decisão emocionante na primeira final da ginástica artística das Olimpíadas de Tóquio. Atuais campeões mundiais, os russos conquistaram o ouro por equipes masculinas, os japoneses ficaram com a prata, e os chineses completaram o pódio. O Brasil por pouco não chegou à final, ficando na nona posição na classificatória do sábado.

Filipinas leva ouro no levantamento de peso

A Filipinas acaba de conquistar sua primeira medalha de ouro em toda história das Olimpíadas. O feito saiu nca categoria até 55kg do levantamento de peso feminino: Hadilyn Diaz, de 30 anos, desbancou aa favorita chinesa Qiuyun Liao e subiu no lugar mais alto do pódio.

Milena Titoneli não leva medalha em Tóquio

A atleta do taekwondo Milena Titoneli não conquistou nenhuma medalha nos Jogos. A brasileira foi derrotada pela marfinense Ruth Gbgabi na disputa pelo bronze.

Leonardo de Deus vai a semi nos 200m borboleta

O nadador brasileiro Leonardo de Deus fez o melhor tempo da sua vida e passou para as semifinais nos 200 metros borboleta, com o terceiro tempo geral das eliminatórias (1:54.83). O próximo desafio é na noite desta segunda-feira, a partir das 22h30, horário de Brasília. O húngaro Kristof Milak, recordista mundial, fez o melhor tempo da manhã (noite em Tóquio), com 1:53.58.

Letícia Bufoni comenta sobre polêmica com Kelvin Hoefler

Em meio às medalhas, uma polêmica. Ao não festejar a prata de Kelvin Hoefler nas Olimpíadas de Tóquio, Leticia Bufoni se viu em meio a um possível racha no skate street brasileiro. Nesta segunda, depois de cair nas eliminatórias da disputa feminina, a skatista voltou a dizer que não tem uma relação próxima ao compatriota. Ainda assim, afirmou que não há nenhuma briga entre os dois.

Henrique Avancini fecha disputa em 13º lugar no mountain bike

Por uma volta, Henrique Avancini puxou o pelotão do mountain bike das Olimpíadas de Tóquio. Atual número 3 do mundo, o brasileiro buscava uma medalha inédita no ciclismo dos Jogos Olímpicos, mas perdeu fôlego e fechou a prova na 13ª colocação. Apesar de ter ficado longe do pódio, foi a melhor posição de um brasileiro no mountain bike das Olimpíadas, superando o 18º posto de Jaqueline Mourão, em Atenas 2004. Ainda assim, Avancini saiu frustrado.

- Não estou aqui para ser o melhor brasileiro em prova nenhuma. Trabalhei para alcançar os melhores do mundo. Estava aqui para buscar uma medalha inédita. Arrisquei muito para isso É muita frustração. A satisfação é pelo que trabalhei para estar aqui. Mas fico decepcionado, busquei defender o país da forma mais honrosa possível. Infelizmente não consegui transferir em performance na pista o que treinei. A prova foi bastante pesada. Comecei bem. Mas na segunda volta o Nino lançou um ataque e respondi. Ali eu comecei a me perder na prova. Me perdi bastante dentro da corrida e não consegui me achar - disse o ciclista.

Favoritos no tênis seguem embalados

Grande estrela do país-sede, a tenista Naomi Osaka conquistou sua segunda vitória no tênis feminino em Tóquio. A número 2 do ranking mundial despachou a suíça Viktorija Golubic por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2) e justificou seu favoritismo no torneio. Ela está agora nas oitavas de final.

O mesmo pode ser dito de Nova Djokovic. O sérvio líder do ranking masculino passou sem dificuldades pelo alemão Jan-Lennard Struff por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/3.