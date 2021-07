Senhor Olímpico: Rebeca é prata na ginástica e Mayra leva bronze em superação no judô

Rebeca Andrade (Foto: Reuters)





Por Redação Blog do Esporte





O dia para o Brasil em Tóquio foi de muitas emoções, seja por conquistas ou por perdas. Começamos com a conquista de Mayra Aguiar, do judô, que após não passar pela alemã na semifinal, levou o bronze ao vencer a sul-coreana Hyunji Yoon por ippon.

Ao sair do tatame, Mayra desabafou com a equipe do SporTV. Disse que a conquista é uma superação, por ter passado por uma cirurgia no joelho e ter ficado fora de muitas competições. Mas Tóquio consagrou a luta da judoca.

Rebeca Andrade leva a prata no individual geral

A ginasta Rebeca Andrade levou a prata no individual geral feminino, com ótimas apresentações no solo e aparelhos. O ouro ficou com a americana e o bronze com o comitê russo.

Noruega avança no handebol feminino

Campeã olímpica do handebol feminino em Pequim 2008 e Londres 2012, a Noruega segue com tudo nas Olimpíadas de Tóquio 2020. A seleção europeia dominou Montenegro por 35 a 23, em partida válida pela terceira rodada, e está classificada para as quartas de final. O resultado também classificou a atual campeã mundial Holanda para os playoffs. Norueguesas e holandesas estão com 100% de aproveitamento no grupo A e se enfrentam neste sábado, às 9h30 (horário de Brasília).

Vôlei feminino vence, mas Macris sai lesionada

(Foto: Toru Hanai/Getty Images)

O vôlei feminino do Brasil não teve dificuldades para bater o Japão por 3 sets a 0, parciais de 25/16, 25/18 e 26/24, e conquistar a terceira vitória nas Olimpíadas de Tóquio. Mas a boa notícia termina aí. A levantadora Macris torceu o tornozelo direito na aterrissagem depois de um bloqueio, no terceiro set, e saiu de quadra chorando copiosamente.

Dupla feminina perde e vai para a disputa do bronze

(Foto: Piroschka Van De Wouw / REUTERS)



O sonho da medalha de ouro para Luisa Stefani e Laura Pigossi ficou para a próxima Olimpíada. Na manhã desta quinta-feira (29), as brasileiras tiveram um início de partida avassalador, mas perderam para as suíças Belinda Bencic e Viktorija Golubic por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3. Apesar da derrota, a dupla do Brasil ainda pode garantir um lugar no pódio em Tóquio.

Ana Sátila leva punição e fica sem medalha

Mesmo fazendo história em chegar as finais da canoagem slalom C1 feminino, Ana Sátila acabou passando discretamente pela decisão. Ao receber uma punição por não passar por uma das portas, a brasileira acabou ficando na última posição. Se não tivesse tido essa punição, o tempo dela seria o quarto melhor da final.

Guilherme Costa acaba em oitavo nos 800m livre

Guilherme Costa, o Cachorrão, pecou na estratégia, não fez uma boa prova e terminou na oitava colocação na única final com presença brasileira na manhã de quinta-feira no Centro Aquático de Tóquio. Ele ficou na última colocação nos 800m livre, mais de 11 segundos atrás do americano Robert Finke, que ficou com o ouro. Gregorio Paltrinieri, da Itália, foi prata, e o bronze foi para o ucraniano Mykhailo Romanchunk. Guilherme completou a prova em 7min53s31, bem acima dos 7min46s09 das eliminatórias.

Brasil na semifinal do BMX



O brasileiro Renato Rezende terminou sua bateria no ciclismo BMX corrida na terceira colocação, o que lhe deu a classificação para as semifinais - os quatro dos seis melhores seguiam adiante. A fase semifinal acontece nesta quinta-feira a partir das 22h (de Brasília), e a disputa por medalhas acontece na sequência.

Lucas Verthein não avança no remo

O carioca Lucas Verthein não conseguiu a sonhada vaga na disputa de medalhas do remo single skiff nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Após se classificar bem nas primeiras fases, o remador de 23 anos de idade terminou em quinto lugar na primeira semifinal da modalidade, na noite desta quarta-feira. Verthein vai disputar a final B, que define de sétimo a 12º lugar, na quinta-feira às 21h15 (horário de Brasília). Apesar disso, seu desempenho em Tóquio já é o melhor da história do Brasil no remo single skiff. Foi a primeira participação de Lucas numa Olimpíada.

Handebol sofre derrota

O handebol feminino do Brasil conheceu nesta madrugada a primeira derrota nas Olimpíadas de Tóquio 2020. O time, que havia vencido a Hungria e empatado com a Rússia, caiu diante da Espanha por 27 a 23, após dominar os primeiros 20 minutos de jogo. Apesar do resultado, o time segue na zona de classificação para as quartas de final.

Brasil nas quartas no boxe



Hebert Souza estreou com vitória nos Jogos de Tóquio e avançou às quartas: o brasileiro superou o chinês Erbieke Tuoheta na categoria até 75kg por 3 a 2 na decisão parelha dos juízes. A luta foi equilibrada, mas Hebert cresceu na reta final.

Brasil sofre duas derrotas no rugby e precisa de milagre para classificação

A seleção brasileira feminina de rugby acabou derrotada pela França por 40 a 5 nesta quinta-feira. Esse foi o segundo revés do Brasil no dia, que mais cedo foi atropelado pelo Canadá por 33 a 0.

Com os resultados, as brasileiras precisam vencer Fiji na última rodada, torcer por uma derrota do Canadá contra a França e ainda tirar uma grande vantagem no número de pontos marcados no processo (-68 do Brasil contra +19 das canadenses).